تأجيل محاكمة «طبيب الدقهلية» المتهم بقتل زوجته لـ 4 يناير

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة طبيب الأسنان بالمنصورة والمتهم بقتل زوجته طبيبة الأسنان ثالث أيام عيد الأضحى، إلى يوم الثلاثاء، 4 يناير 2022.

كان المستشار علاء السعدني المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، أحال طبيب أسنان إلى محكمة جنايات المنصورة لقيامه بقتل زوجته طبيبة الدقهلية بعدما سدد لها 17 طعنة بمنزلهما ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الماضى بسبب خلافات أسرية بينهما.

وجاء في أمر الإحالة أن الدكتور محمود. م. ع 27 سنة محبوس طبيب أسنان ومعيد بكلية طب الفم ‏والاسنان ‏بإحدى الجامعات الخاصة، ومقيم بدائرة قسم ثان المنصورة لأنه في يوم 22/7/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة ‏محافظة الدقهلية- قتل المجني عليها زوجته ياسمين حسن يوسف يوسف حسن، 26 سنة عمدا، مع سبق ‏الإصرار ، بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحها، وما أن ظفر بها حتى عاجلها بعدة ‏طعنات بواسطة سلاح أبيض سكين فأحدث بها إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ‏والتي أودت بحياتها، وذلك في القضية رقم 11039 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة، ‏والمقيدة برقم 2658 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وشهدت والدة الطبيبة المجني عليها، أنه وعلى اثر خلافات زوجية ‏بين ابنتها المجنى عليها والمتهم، وأخذ نحو إساءة معاملتها، ونسي الفضل بينهما، بسخطه الدائم ‏وتعرضه لها، فأوغر صدره منها، حتى استعر الخلاف بينهما وبلغ الذروة، ونشبت بينهما مشادة ‏كلامية، فعقد العزم على الخلاص منها واستل سلاحا أبيضا سكينا وعاجلها بعدة طعنات ‏قاربت 17 طعنة وذلك على حين غرة، حتى خارت عنها قواها وفاضت روحها إلى بارئها، ثم ‏ولى المتهم حينئذ دبره، واعزت قصده إلى ازهاق روحها بعد أن عقد العزم وبيت النية على ذلك.