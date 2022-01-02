الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

٣ يناير .. ندوة لدعم النشر العلمي للعلماء والباحثين المصريين بجامعة عين شمس

3 يناير.. ندوة لدعم النشر العلمي للعلماء والباحثين بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع صندوق دعم العلوم والتنمية التكنولوجية، ندوة تعريفية عن أنشطة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين. 
جدير بالذكر أن المقالات العلمية محل الاتفاق، يجب أن يكون الباحث الأول "first author" ومسئول التواصل مع المجلة “Corresponding author”، يحمل الجنسية المصرية ويعمل بأحد الجامعات أو مراكز الأبحاث المصرية وله عنوان واحد فقط هو جامعته “single affiliation”.

التكنولوجيا وزارة الزراعة وزير التعليم التعليم العالي مشروعات استثمارات بنك المعرفة المصري جامعة عين شمس البحث العلمي ذكر الدكتور خالد عبد الغفار هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

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وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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