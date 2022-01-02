3 يناير.. ندوة لدعم النشر العلمي للعلماء والباحثين بجامعة عين شمس

٣ يناير .. ندوة لدعم النشر العلمي للعلماء والباحثين المصريين بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتعاون مع صندوق دعم العلوم والتنمية التكنولوجية، ندوة تعريفية عن أنشطة هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أعلنها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم النشر العلمي للباحثين والعلماء المصريين.

جدير بالذكر أن المقالات العلمية محل الاتفاق، يجب أن يكون الباحث الأول "first author" ومسئول التواصل مع المجلة “Corresponding author”، يحمل الجنسية المصرية ويعمل بأحد الجامعات أو مراكز الأبحاث المصرية وله عنوان واحد فقط هو جامعته “single affiliation”.