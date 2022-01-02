الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

علاج 113 مواطنًا مجانًا ضمن القافلة الطبية لـ«طب سوهاج» بـ«الطليحات»

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تواصل كلية الطب البشري بجامعة سوهاج، قوافلها الطبية المجانية والتي ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وذلك بالتعاون مع حزب مستقبل وطن والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، حيث انطلقت القافلة لتقديم خدمتها الطبية من كشف وعلاج لخدمة أهالي "قرية الطليحات" التابعة لمركز جهينة، وتم فحص وعلاج ١١١٣ مواطنًا.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، رئيس الجامعة، أن هذه القافلة تأتى وفقاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وخطة الجامعة في تنفيذ "مبادرة حياة كريمة"، لخدمة القري والنجوع الأكثر احتياجًا داخل المحافظة، ومد يد العون والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم العديد من الخدمات المجتمعية والصحية والتعليمية.

وأضاف الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك بالقافلة ٢٤ طبيب و٣٣ طالب من كلية الطب، إلى جانب ٨ من أعضاء الهيكل الإداري بالجامعة، و٣٠ متطوع من شباب حزب مستقبل وطن.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة ضمت العديد من التخصصات منها الباطنة، والأطفال، والعظام، والجهاز الهضمي، والعصبية، وجراحة المسالك البولية، والجراحة العامة والجلدية، والنساء والتوليد، إلى جانب تخصصات الأنف والأذن والرمد، الصدرية والروماتيزم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور كمال الشرقاوي، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم توقيع الكشف الطبي على ١١١٣ مواطن بقرية الطليحات وصرف العلاج بالمجان لهم، كما تم إجراء عدد ١٠٠ تحليل للكشف عن السكر ونسبة الهيموجلوبين بالدم، وتحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي التي قد تحتاج إلى بعض الفحوصات، وإجراء العمليات الجراحية، إضافة إلى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية عن بعض الأمراض مثل الكورونا
و الاكتشاف المبكر لاورام الثدي.

جدير بالذكر أنه شارك في القافلة الدكتور علاء غالب مدرس الباطنة بالكلية، والدكتور أحمد الشيخ أمين شباب حزب مستقبل وطن بسوهاج، بمعاونة لفيف من أهل جهينة وقرية الطليحات الكرام.

قوافل مستشفى مستقبل وطن جامعة كريم شئون التعليم والطلاب شباب روما عبد الفتاح السيسي صحي الرئيس فحص

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وائل لطفي

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