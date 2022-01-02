من مغني إلى إمام جامع.. كيف استقبل رواد السوشيال قرار اعتزال أدهم النابلسي؟

تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها الفنان المعتزل أدهم النابلسي وهو يؤم المصلين داخل أحد المساجد، ليتفاعل معها الكثير من رواد هذه المنصّات.

وكتب أحد رواد التواصل الاجتماعي على الصورة: آخر شيء توقعت أكتبه.. بس اليوم الإمام بصلاة العشاء كان أدهم نابلسي"، يأتى ذلك عقب قرار اعتزاله الغناء الذي أثار به جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية.

قصة أدهم النابلسي بدأت بعد إعلانه اعتزال الغناء فى ديسمبر الماضي، مؤكدًا أنه نادم على الغناء معلنًا الإنسحاب من الساحة، حينها تعرض لهجوم كبير من الفنانات كانت أبرزهم مايا دياب وإلهام شاهين الذي قالوا له إنه يروج للفن والغناء على أنه حرام وهذا غير صحيح.

وقالت هبة مصطفى، أحد المعلقين على أزمة النابلسى:«هوّ لو نيته سليمة مش هيصور لينا اللى بيعمله علشان خاطر ربنا»، فى حين علقت آلاء:«ربنا يثبته من مغني إلى إمام جامع.. قصة جميلة وربنا يثبته ويهديه»، بينما قالت عبير هشام: « متخيلين الآذان بصوتك».

فيما هاجمه محمد جمال بتعليق قال فيه:« بس ثروتك الكبيرة دى كلها من الفن والغناء وأنت بتقول إنه حرام.. فهل فلوسك التى تعيش بها الآن حرام»؟

واعتزل أدهم النابلسي في 20 ديسمبر الماضي قائلاً فى فيديو على صفحته الرسمية في فيسبوك: «هذا الفيديو لأقول لكم خبر سعيد جدا بالنسبة إلي، كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، لكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر؟ الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين».

وتابع في منشور آخر: «ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين، بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين، الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم... هذه ليست النهاية وأتمنّى أن تشاركوني رحلتي الجديدة.