الكويت تدعو مواطنيها إلى مغادرة بريطانيا بسبب أوميكرون

‎‏دعت دولة الكويت، اليوم الأحد، مواطنيها في بريطانيا للمغادرة للارتفاع الكبير وغير المسبوق بأوميكرون.

ووفقا لصحيفة الوطن الكويتية، دعت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة في بيان صحفي اليوم، المواطنين الكويتيين بأهمية الالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظاً على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.

وحثت السفارة المواطنين الموجودين في بريطانيا على مغادرة الأراضي البريطانية والعودة إلى الوطن نظراً للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون في المملكة المتحدة، والذي قد يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

ودعت السفارة المواطنين في مختلف المدن البريطانية في حال طلب الاستفسار إلى عدم التردد بالاتصال بالقسم القنصلي بالسفارة.

كان قد ارتفع عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في بريطانيا إلى رقم قياسي بلغ 189 ألفا و846 إصابة أمس الجمعة، وهو مستوى غير مسبوق في البلاد.

فيما سجلت الكويت ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال أسبوع مع استقرار أعداد الحالات في العناية المركزة مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفي الاحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة الكويتية، فقد رصدت الوزارة 2962 إصابة بالفيروس خلال الأسبوع المنقضي الذي يبدأ من 25 ديسمبر 2021 حتى الأول من يناير من 2022.

كما سجلت الكويت حالة وفاة واحدة بمضاعفات الفيروس في تاريخ 25 ديسمبر الماضي.

وفيما سجلت أجنحة مرضى كوفيد 19 بمستشفيات الكويت ارتفاع الحالات إلى 23 حالة، شهدت غرف العناية المركزة ثبات نسبي في عدد الحالات مع وجود 4 مرضى فقط.

تأتي موجة الإصابات الحالية تزامناً مع موجة أوميكرون التي تضرب العالم خاصة القارة الأوروبية، فيما أعلنت الكويت عن رصدها أول حالة إيجابية بمتحور أوميكرون في الثامن من ديسمبر الماضي.