الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

قانون العمل.. «الشيوخ» يوافق على إلزام قلم كتاب المحكمة بإعلان الخصوم بالحضور

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، على المقترح الذي تقدم به النائب هاني العسال عضو مجلس الشيوخ على المادة السابعة من قانون العمل، واستبدال كلمة "يلتزم" بدلا من كلمة يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة الواردة في المادة لتصبح يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

واضاف العسال، خلال الجلسة العامة اليوم، بأن التعديل ضرورة حفاظا علي حقوق العمال وجاء نص مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.

واكد النائب عصام هلال، بأن الالتزام موجودة في قانون المرافعات المدنيه ويرتب غرامات على كل متسبب في الإضرار بالإعلانات ولا ضرر في ذلك.

ورد المستشار علاء فؤاد، وزير الشؤون النيابية، بأن النص وفي ولا داعي للتغيير والالتزام في قانون العقوبات.

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الراوزق المادة للتصويت لتتم الموافقة على التعديل، وتكون “يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى”.

 

 

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب هاني العسال قلم الكتاب حقوق العمال

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وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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