رفع 225 طن مخلفات وصيانة وتركيب 136عامود إنارة بقرية تلة بالمنيا

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية تلة قامت بصيانة وتركيب 133 كشاف وعزل أسلاك أعمدة الإنارة وصيانة 3 خلايا كهربائية ورفع 225 طن من المخلفات خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر من عام 2021 بالقرية وتوابعها.

فيما قال محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تلة، بقيام قسم الإنارة بالقرية بتركيب 18 كشاف إنارة، و 30 لمبة ليد جديدة وصيانة 75 كشاف، و10 أعمدة انارة، وقد تم عزل الأسلاك الكهربائية منعا لحدوث ماس الكهربائي وقت الأمطار الغزيرة، وتم صيانة 3 خلايا كهربائية وشد 100 متر أسلاك كهربائية حفاظا على سلامة أرواح المواطنين ورفع كفاءة الطرق والانارة العامة وتيسير حركة السيارات وتجنبا للحوادث.

وأضاف رئيس القرية أن قسم البيئة والتجميل بالقرية قام برفع 225 طن من المخلفات والأتربة المتواجدة بشوارع القرية و القرى التابعة لها وكسح تراكمات المياه اول بأول لتيسير حركة المارة و الحفاظ على المعيشة في بيئة صحية نظيفة وذلك خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر من عام 2021.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال والحملات تأتي في إطار متابعة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لأعمال الإدارات بالمدينة و المجالس المحلية لرفع كفاءة العاملين وتقديم أفضل الخدمات لهم، مشيرا إلي أنه وجه بالمتابعة المستمرة لأعمال الإدارات بالوحدة المحلية لمركز و مدينة المنيا، و المجالس المحلية بالمنيا لرفع كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات و الخدمات الضرورية للمواطنين.

وأكد على استمرار الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا في تكثيف أعمالها في جميع المجالات سواء في منظومتي النظافة، والإنارة أو حملات رفع الإشغالات من شوارع المدينة أو التصدي لكافة أشكال التعديات ووقف ظاهرة البناء المخالف العشوائي سواء بأحياء المدينة أو القرى التابعة لها.