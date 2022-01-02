الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مع طقس شديد البرودة.. خريطة الأمطار على المحافظات خلال 48 ساعة

أمطار
أمطار

تشهد عدة مناطق فى مصر، حالة من الطقس شديد البرودة وأمطار غزيرة  وتقلبات جوية خلال الفترة الحالية، والتى تتزامن مع بداية نوة عيد الميلاد، مما دعا إلى اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من الأمطار والعواصف والرياح الشديدة خلال الفترة الحالية.

يأتي ذلك في ظل استمرار تنفيذ وزارة الموارد المائية والري والأجهزة المحلية والوزارات المعنية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار خلال الفترة الحالية على عدة محافظات فى الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع تخطيط وزارة الموارد المائية والري، عن سقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق منها السواحل الشمالية الغربية، كما تقل حدتها على بقية السواحل الشمالية وسيناء ومحافظات الوجه البحري وقد تمتد إلى القاهرة، اليوم الأحد.

كذلك تشهد عدة مناطق في أنحاء البلاد، طقس بارد نهارا على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلاً ويصل إلى حد الصقيع على مناطق متفرقة بسيناء.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بالامطار بقطاع التخطيط ، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، غداً الإثنين، وذلك على عدة مناطق منها السواحل الشمالية الشرقية، وأيضا تقل حدتها كلما اتجهنا إلى شمال سيناء ومدن القناة، وقد تصل إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة.

فى ذات السياق، تواصل وزارة الموارد المائية والري من خلال قطاع المياه الجوفية، تنفيذ خطة مشروعات قومية للحد من أخطار الأمطار الغزيرة والسيول، وذلك في عدة محافظات بالصعيد، وايضا البحر الأحمر وسيناء، بهدف حماية المناطق الاستثمارية والسكنية والطرق الهامة والرئيسية.
الجدير بالذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت أمطار غزيرة ورعدية وسيول على عدة محافظات.

خريطة الأمطار على محافظات الجمهورية
خريطة الأمطار على محافظات الجمهورية
حماية وزارة السواحل الشمالية الامطار شديد البرودة الأمطار والعواصف خريطة الامطار وأمطار غزيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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