الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استياء بين أهالي «الكواشة» بشبرا النملة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي

الكهرباء
الكهرباء

سادت حالة من الاستياء والغضب بين العشرات من أهالي منطقة «الكواشة» بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال الأيام الماضية وعودته بصورة غير منتظمة ما أدى إلى تلف عدد من الأجهزة الكهربائية بالمنزل.

وأكد الأهالي أنهم فوجئوا بتلف بعض الأجهزة الكهربائية بعد انقطاع الكهرباء وعودتها بصورة غير منتظمة لأكثر من مرة خلال الأيام الماضية. 

وطالب الأهالي بتدخل الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية لإصدار تعليمات للمسؤولين بشركة الكهرباء بعمل الصيانة اللازمة لمحولات الكهرباء حفاظًا على ممتلكات الأهالي وعدم تكبدهم خسائر بسبب تلف أجهزتهم الكهربائية. 

استياء بين اهالي منطقة الكواشة بشبرا النملة بسبب تلف أجهزتهم الكهربائية بعد الانقطاع المتكرر

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

خبير طاقة عالمي: مصر الدولة الوحيدة في المنطقة المستمرة في تطوير قطاع النفط

مع طقس شديد البرودة.. خريطة الأمطار على المحافظات خلال 48 ساعة

رابط تسجيل لقاح كورونا والفئات المستحقة لتطعيم لقاح كورونا في مصر

«قولى لوالدى يسامحنى وربى جوزين حمام أبيض».. رسالة «دبور» لوالدته قبل إعدامه

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

تأييد حكم الإعدام لقاتل الطفلة علياء بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تبدأ حراكا لإطلاق سراح أسير مضرب عن الطعام لدى إسرائيل

مُستوطنون يقتحمون باحات الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

رئيس الوزراء الإسرائيلى: من يوجه الصواريخ علينا يتحمل المسئولية