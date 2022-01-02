استياء بين أهالي «الكواشة» بشبرا النملة بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي

سادت حالة من الاستياء والغضب بين العشرات من أهالي منطقة «الكواشة» بقرية شبرا النملة التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي خلال الأيام الماضية وعودته بصورة غير منتظمة ما أدى إلى تلف عدد من الأجهزة الكهربائية بالمنزل.

وأكد الأهالي أنهم فوجئوا بتلف بعض الأجهزة الكهربائية بعد انقطاع الكهرباء وعودتها بصورة غير منتظمة لأكثر من مرة خلال الأيام الماضية.

وطالب الأهالي بتدخل الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية لإصدار تعليمات للمسؤولين بشركة الكهرباء بعمل الصيانة اللازمة لمحولات الكهرباء حفاظًا على ممتلكات الأهالي وعدم تكبدهم خسائر بسبب تلف أجهزتهم الكهربائية.