الأحد 02 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شبورة مائية وسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

أمطار
أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الاثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وقال خبراء الأرصاد، في بيان، اليوم: إنه من المتوقع ظهور شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب (من 5 : 8 صباحا) تقريبا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30 : 40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد للقاهرة على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأضافوا أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 19 10
الإسكندرية 19 12
وادي النطرون 19 11
طنطا 19 11
شبين الكوم 19 10
دمنهور 18 10
بلطيم 18 10
مطروح 18 13
السلوم 18 11
سيوة 18 11
بورسعيد 19 12
دمياط 18 11
الزقازيق 19 11
المنصورة 18 10
الإسماعيلية 20 11
السويس 19 11
العريش 18 11
رفح 18 10
رأس سدر 17 12
نخل 16 10
نويبع 20 14
طابا 18 10
كاترين 15 03
الطور 20 12
شرم الشيخ 22 15
الغردقة 22 15
مرسى علم 21 14
الفيوم 18 09
بني سويف 18 08
المنيا 19 08
أسيوط 18 08
سوهاج 19 09
قنا 19 09
الأقصر 19 10
أسوان 22 11
إدفو 21 11
أبوسمبل 19 10
الوادي الجديد 19 07
شلاتين 24 15
أبورماد 23 15
حلايب 22 15
رأس حدربة 21 14

الأرصاد طقس

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