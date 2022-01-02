صحة النواب: إنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية يحل أزمة كبرى للمرضى

رحبت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية وتوطين صناعتها محليًا لما له من نتائج إيجابية ضخمة في سد فجوة ضخمة لا يعانى منها ذوي الإعاقات الحركية فحسب، وإنما يعاني منها كذلك مرضى السكر وبعض السرطانات ومصابي الحوادث، وهو عدد كبير من المرضى الذين لا يجدون أجهزة تعويضية جيدة الصنع وبأسعار مناسبة، حيث يتم الاعتماد على الاستيراد في توريد هذه الأجهزة، وتسببت فترة الإغلاق بعد جائحة كورونا لتقليل الواردات من الأجهزة التعويضية ونقص قطع غيارها مما فاقم من معاناة المرضى، مشددًة على أن الرئيس بهذه الإجراءات حقق حلمًا للمرضى.

ولفتت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات لـ"الدستور" إلى أنه وفقما أعلنت رئاسة الجمهورية سيتم إنشاء المصانع على أحدث المعايير لتنتج أفضل الأجهزة التعويضية بالاستعانة بأحدث طرق التصنيع مما سيوفر أجهزة تعويضية جيدة الصنع ومناسبة وبأسعار منافسة للمستورد، مؤكدًة على أهمية أن يتم الاتفاق مع أفضل الشركات المصنعة للأجهزة التعويضية في العالم بحيث يتم استيراد الآلات التي ستنتج الأجهزة التعويضية بالإضافة إلى تدريب فنيين ومهندسين مصريين على طرق التصنيع وتشغيل خطوط الانتاج، ليمكن مطابقة الإنتاج لأحدث المعايير العلمية.

وشددت عبد الحليم، على أنه لا توجد في مصر كليات أو معاهد مخصصة لتعليم صناعة الأجهزة التعويضية حتى الآن لذلك لابد من افتتاح أقسام جديدة لهذا التخصص في المدارس والمعاهد الفنية، مشيرًة إلى أن توجيه الرئيس السيسي بإدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخراً في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشائه لإنتاج الأطراف الصناعية، يدعم فكرة توطين صناعة الأجهزة التعويضية بمصر بشكل متميز.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عقد أمس السبت اجتماعًا مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والرعاية الاجتماعية، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة، وذلك لمتابعة موقف إنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية بمصر.