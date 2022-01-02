الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تموين البحر الأحمر: محطات الوقود والمخابز والمجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن المهندس ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أن جميع المخابز ومحطات الوقود والمجمعات الاستهلاكية تعمل بكامل طاقتها بمدن المحافظة ولم تتأثر بسوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة أمس.

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وأضاف مدير المديرية،في بيان له، أن مفتشى تموين البحر الأحمر، في متابعة مستمرة في الأسواق بمختلف مدن المحافظة، موضحًا أن هناك أرصدة كافية من السلع الغذائية والمواد البترولية في جميع محطات الوقود.

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يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وجه مديري المديريات ورؤساء المدن والأجهزة المعنية بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية التي تعرضت لها بعض مدن المحافظة أمس، كما وجه بسرعة سحب مياه الأمطار من مختلف الطرق والشوارع وخاصة الطرق السريعة.

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