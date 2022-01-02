في الطقس البارد.. السحلب و«الحلبسة»أشهر المشروبات في الشارع المصري

في الطقس البارد يكون هناك طقوس معينة لدى المصريين، ومن أبرزها تناول بعض المشروبات التي تشعرهم بالدفء والتي تحتوي أيضا علي العديد من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم في فصل الشتاء.

ونرصد في التقرير التالي وفقا لموقع "egyptianstreets"، أبرز المشروبات التي يشتهر بها الشارع المصري في الأجواء الممطرة.

- السحلب

يعتبر مشروب السحلب واحدة من أكثر المشروبات شيوعا في الشرق الأوسط، والأشهر في مصر حيث أن السحلب سهل التحضير في المنزل، ويمكن أن يكون مشروب السحلب بالحليب المغطى بالمكسرات والزبيب ، كما يعد بديلاً مثالياً للحلوى و لا يحبها الأطفال فحسب ، بل يحبها الكبار أيضًا.

- حمص الشام أو"الحلبسة"

يُعرف شعبياً باسم "حمص الشام"، وهو مشهور في الشارع المصري الشعبي الدافئ والشبع والغني بالنكهة، وهذا المزيج الصحي من الطماطم الحارة والحمص، قابل للتعديل حسب ذوقك، على الرغم من أنه يشبه الحساء إلى حد كبير، إلا أنه يتم تقديمه في كوب مع ملعقة للحمص.

- الحليب بالقرفة

إنه ليس فقط مشروبًا رائعًا قبل النوم للأطفال والكبار على حد سواء ، ولكنه يأتي بفوائد صحية متعددة، سخني الحليب والعسل والقرفة واستمتع بطعم مرضي جدا.

- شاي باللبن

في أي منزل مصري ، يجب أن يكون هناك فرد واحد على الأقل مدمن على الشاي باللبن ، في حين أن البعض يربطها بذكريات الطفولة عن وجبة الإفطار المدرسية اليومية ، فإن البعض الآخر مغرم بالمذاق اللذيذ، والشاي باللبن يقدم مزيجًا متوازنًا من الشاي والحليب شاي لابان المفضل هو مشروب صحي حنين إلى الماضي.

- مشروب الزنجبيل

الزنجبيل له خصائص حرارية تساعدك على البقاء دافئًا في الأيام الباردة، و يمكنك رمي هذه التوابل في طبق أو حساء ؛ ومع ذلك ، ستزيد من فوائدك إلى أقصى حد إذا أكلت الجذر نيئًا.