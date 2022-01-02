كيف تحدث المجاملات تأثير إيجابي على الحياة الشخصية؟

قد يتردد بعض الأشخاص في تقديم مجاملات للآخرين لأنهم قد يعتقدون أن كلماتهم ليس لها قيمة كبيرة، ومع ذلك ، تظهر الأبحاث أن هذا ليس صحيحًا، يمكن أن يؤثر مجاملات الآخرين، وكذلك تلقيهم بنفسك، فيك أكثر مما كنت تعتقد.

وفقًا لموقع “BRIGHT SIDE” نوضح فيما يلي الجانب الإيجابي الخاص بالمجاملات على الحياة الشخصية.

1- المجاملات مثل الطعام من أجل مزاج جيد

مثلما نحتاج إلى تناول الطعام كل يوم، يشعر الناس أيضًا بالرغبة في تلقي الإطراءات على أساس يومي، أظهرت بعض الأبحاث أن الأشخاص الذين تلقوا المديح كل يوم لمدة أسبوع، لم يشعروا أن الإطراءات تم إجبارها أو أن تأثيرها قل لمجرد أنهم سمعوها كثيرًا، على عكس ما توقعه الأشخاص الذين شاركوا في التجربة.

2- مدح الموظفين طريقة فعالة لجعلهم يشعرون بالرضا

بالطبع، الراتب هو سبب كبير للذهاب إلى العمل، لكن الكثير من الناس يهتمون بعملهم على مستوى شخصي أكثر لأن عملهم هو انعكاس لمهاراتهم وقدراتهم، هذا هو السبب في أن الحصول على الثناء في بيئة العمل هو وسيلة كبيرة للتخفيف من ضغوط الموظف وجعله يشعر بأنه مرئي، ومُقدَّر، ومعترف به، وتوصل علماء الأعصاب إلى استنتاج مفاده أن عدم ترك إنجازات شخص ما دون أن يلاحظها أحد يجلب نفس القدر من السعادة مثل الحصول على راتب.

3- المجاملات المناسبة لا تجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح

من دون شك ، هناك أشياء يحاول الناس تقديمها على أنها مجاملات ليس من المناسب قولها على الإطلاق وينتهي بها الأمر يجعل المتلقي يشعر بعدم الارتياح، لكن الإطراءات الصادقة ليس لها هذا التأثير، يفترض الناس أن شخصًا ما لا يعرفونه جيدًا لن يهتم بالثناء وقد يشعر بعدم الراحة عندما، في الواقع ، ينتهي الأمر بالمتلقين إلى الشعور بالرضا ويضيء يومهم بطريقة أكثر مما كان متوقعًا.

4- المجاملات يمكن أن تزيد من المثابرة

لا شك أن اكتساب مهارة جديدة أمر صعب لأنك ستواجه العديد من التحديات والفشل، يمكن لهذه الأشياء أن تحبط أي شخص بسهولة وتجعله يشعر أنه من الأفضل الاستسلام بدلاً من الاستمرار في الفشل، وغالبًا ما يتم إلقاء اللوم على نقص المواهب.

5- يمكن أن يشعر المجاملات بشكل أفضل من تلقيها

الشعور بالرضا بعد المجاملة يعادل الشعور بالرضا بعد التبرع للجمعيات الخيرية لقد خلقت تفاعلًا إيجابيًا مع الشخص الذي أعطيته مجاملة، مما قد يؤدي إلى تحسن مزاجه وتفكيره بشكل أكثر إيجابية فيك، انها ليس سرًا أن تفعل أشياء عينية للآخرين يساعدك أيضًا تشعر بالرضا عن نفسك.