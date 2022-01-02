محافظ أسيوط يعتمد تخصيص أراضي أملاك دولة لبناء مدارس عليها

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، قرارات تخصيص بعض قطع الأراضي المملوكة للدولة لإقامة مدارس عليها في إطار خطة الدولة لإنشاء مدارس جديدة بالمحافظة لتقليل كثافة الطلاب بالفصول والقضاء على تعدد الفترات الدارسية.

وأوضح محافظ أسيوط إلى سعي المحافظة لتوفير الأراضي المطلوبة من خلال حصر الأراضي غير المستغلة لتعظيم الاستفادة منها وإقامة مشروعات عليها لصالح النفع العام وإدراجها في خطط التنمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وطبقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

واعتمد المحافظ تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 8308 مترًا لإقامة مجمع مداس عليها بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للابنية التعليمة وهيئة عمليات القوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

كما اعتمد تخصيص قطعة أرض مساحتها 17 قيراط و19 سهم لإقامة مدرسة ثانوية عليها بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للابنية التعليمية، وعمل محضر معاينة وخريطة مساحية للموقع المراد تخصيصه فضلا عن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 360.30 متر لإقامة جناح لمدرسة الأقادمة الابتدائية بمركز أبوتيج، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ويأتي ذلك بعد عمل الرفع المساحي للموقع كما قرر تعديل قرار التخصيص رقم 13 لسنة 2021 ليصبح بدون مقابل، لقطعة أرض أملاك دولة مساحتها 763.5 متر لإقامة جناح لمدرسة الروضة الابتدائية عليها بقرية باقور التابعة لمركز أبوتيج.

وأشار إلى أن المحافظة لا تألو جهدًا في سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع العام على المواطن الأسيوطي، ودعم المنظومة التعليمية وزيادة عدد المدارس بالمحافظة لمنع تكدس الطلاب وخلق بيئة جيدة للطلاب تساعدهم على التفوق الدراسي، معلنًا دعمه الكامل لإقامة منشآت تعليمية تخدم أبنائنا الطلاب، وتساهم في خدمة العملية التعليمية التي ستعود بالإيجاب على مستقبل أولادنا.