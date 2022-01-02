الأحد 02 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: علاج وفحص 3787 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين ضمن حياة كريمة

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

قام معهد التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبالتعاون مع معاهد الصحة الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري بمحافظة البحيرة بتنظيم قافلة علاجية بيطرية إرشادية في قرى محافظة البحيرة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين في الريف المصري وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال مصطفى فاضل مدير المعهد إن القافلة قامت خلال هذا الأسبوع ‏بعلاج وفحص 3787 رأس ماشية مجانا لصغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإعادة التأهيل التناسلي لعدد ٤٧١ حيوانا، حيث شمل فحص هذه الحيوانات الفحص التناسلي بالموجات فوق الصوتية لتشخيص العشار.

وقال مدير المعهد إنه تم تشخيص  المشاكل التناسلية وعلاجها والتلقيح الاصطناعي للحيوانات السليمة تناسليا وجاهزه للتلقيح أثناء تواجد القافلة، كما تم الكشف على الأمراض الطفيلية الداخلية والخارجية وعلاجها وتم تجريع الأغنام والماعز العجول الصغيرة ضد الأمراض الطفيلية بعدد ٢١٠٨ وتم إجراء ٢٠ من العمليات الجراحية وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير السيادية بعدد ٣٨٣ كما تم تقييم الطلائق المستخدمة في التلقيح الطبيعي بالقرى التي زارتها القافلة.

وأضاف أنه تم تشخيص وعلاج الأمراض الباطنة ومسببات التهاب الضرع والعرج بعدد ٨٠١ كما تم على هامش القافلة عمل ندوة إرشادية لصغار المربين والفلاحين والمهندسين الزراعيين عن استخدام وتدوير المخلفات الزراعية لعمل أعلاف الحيوان وتم عمل ندوة للأطباء البيطريين عن استخدام التقنيات الحديثة في تشخيص وعلاج المشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة.

الزراعة علاج وفحص يصيب رأس ماشية مجانا لصغار المربين محافظة البحيرة اطار المبادرة الرئاسية حياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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