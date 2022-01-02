رئيس جامعة قناة السويس يتابع أعمال تطوير البنية التحتية

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على سرعة الانتهاء من التنسيق للموقع العام للجامعة بمرحلته الأولى التي تضم تطوير المنطقة أمام بوابة عثمان والموقع العام أمام كلية الزراعة.

جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل بالمواقع التى يتم تطويرها بالجامعة حيث بدأ مندور الجوله إلى منطقة العمل أمام كلية الزراعة والتى تشمل تطوير ورفع كفاءة الموقع العام على مساحة ٤٠٠م بواقع ٢٠٠م مسطح خضراء، ٢٠٠م إنتر لوك

وكان فى استقباله مسئولى الشركة المنفذة المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد معوض، مشيراً إلى أن العمل بالموقع بدأ منذ الأسبوع الماضى ويستغرق العمل ١٠ أيام للانتهاء منه، لتبدأ المرحلة الثانية تطوير المنطقة أمام الفندق السياحي على الفور بعد الانتهاء من تطوير موقع كلية الزراعة.

ومن أمام الزراعة توجه مندور إلى طريق بوابة عثمان حيث يتم أعمال التوسعة أمام الطريق من ٦م إلى ١٤م، موضحاً أنه سيتم عمل غرف صرف مطر وتغيير مسارات النت والكهرباء، وتطوير أماكن إنتظار السيارات أمام شبكة المعلومات، كما سيتم عمل توسعه للمسطحات الخضراء على مساحة ٣م تضم برجولات وأماكن جلوس وكافيتريات.

وشدد رئيس الجامعة على سرعة الإنتهاء من العمل، مشيراً أن هذا الطريق يعد مرحلة اولى من أعمال التطوير ومن المخطط أن المرحلة الثانية يتم خلالها تطوير الطريق الرئيسي من بوابة الجامعة وصولا إلى مبنى رئيس الجامعة.

وكان فى استقبال رئيس الجامعة مسئولى الشركة المهندس حسن صلاح والمهندس طارق عادل.

هذا وتتم الأعمال بإشراف السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة وإشراف تنفيذى الإدارة الهندسية بقيادة المهندسة هبة إمام مدير عام الادارة الهندسية وبمتابعة المهندسة إيمان جمعة، والمهندسة هبة السيد، والمهندس مجدى سليمان.