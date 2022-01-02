غلق 751 محلًا مخالفًا وتغريم 7349 شخصًا دون كمامات

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار الفيروس، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت الجهود عن ضبط 7429 شخصًا، سدد منهم 7349 شخصًا غرامة فورية قدرها 50 جنيهًا، بإجمالي مبلغ 367 ألف جنيه، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، بينما رفض 35 شخصًا سداد الغرامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وذلك خلال الحملات التي شنتها أجهزة وزارة الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، على مواقف السيارات والطرق والميادين العام، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات الواقية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما تم تحرير 751 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 166 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1011 أرجيلة «شيشة».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة وجارٍ استمرار تلك الحملات حرصًا على سلامة المواطنين.