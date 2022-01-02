رفع 13 ألف طن تراكمات قمامة بنطاق المنوفية (صور)

واصلت الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المنوفية شن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولًا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأسفرت عن رفع 13 ألفا و374 طن مخلفات وتراكمات قمامة خلال الفترة من 22 وحتى 28 ديسمبر الماضي.

رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه

حيث أوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العامة أنه تم رفع 912 طن تراكمات قمامة بحي شرق شبين الكوم و1001 طن بحي غرب شبين الكوم و1421 طنا بمركز شبين الكوم و1651 طنا بمركز ومدينة أشمون و1337 طنا بمركز ومدينة منوف و939 طنا بمركز ومدينة الباجور و1208 أطنان بمركز ومدينة قويسنا و966 طنا بمركز ومدينة بركة السبع و2416 طن بمركز ومدينة تلا و1060 طنا بمركز ومدينة الشهداء و249 طنا بمدينة سرس الليان و214 طنا بمركز ومدينة السادات.

رفع تجمعات القمامة بالمنوفية

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة نقلها إلي المدفن الصحي بكفر داود، مناشدا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه

ويتم ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود ورفع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين، يأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة.

رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه

رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه

رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه

رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه

رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه

رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه

رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه