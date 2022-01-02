الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 13 ألف طن تراكمات قمامة بنطاق المنوفية (صور)

رفع تجمعات القمامه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه

واصلت الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المنوفية شن حملاتها المستمرة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولًا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأسفرت عن رفع 13 ألفا و374 طن مخلفات وتراكمات قمامة خلال الفترة من 22  وحتى 28 ديسمبر الماضي.

IMG-20220102-WA0006
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه

حيث أوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العامة  أنه تم رفع 912 طن تراكمات قمامة بحي شرق شبين الكوم و1001 طن بحي غرب شبين الكوم  و1421 طنا بمركز شبين الكوم و1651 طنا بمركز ومدينة أشمون و1337 طنا بمركز ومدينة منوف و939 طنا بمركز ومدينة الباجور و1208 أطنان بمركز ومدينة قويسنا و966 طنا بمركز ومدينة بركة السبع و2416 طن بمركز ومدينة تلا و1060 طنا بمركز ومدينة الشهداء و249 طنا بمدينة سرس الليان و214 طنا بمركز ومدينة السادات.

IMG-20220102-WA0008
رفع تجمعات القمامة بالمنوفية

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة الاستمرار في شن الحملات المكثفة والتعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة نقلها إلي المدفن الصحي بكفر داود، مناشدا جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها للحفاظ علي المظهر الحضاري لشوارع المحافظة وخلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

IMG-20220102-WA0007
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه

ويتم ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الجهود ورفع تجمعات القمامة بنطاق المحافظة للحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي وتوفير بيئة صحية تليق بالمواطنين،  يأتي هذا في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين البيئة. 

IMG-20220102-WA0010
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه

رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
رفع تجمعات القمامه بالمنوفيه
المنوفية محافظة تعاون الشهداء المواطنين مستوى وحدات تنفيذي مخلفات نظافة ابراهيم احمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«قولى لوالدى يسامحنى وربى جوزين حمام أبيض».. رسالة «دبور» لوالدته قبل إعدامه

إلغاء إجازة نصف العام الدراسي؟.. الحكومة توضح الحقيقة

«مدرستنا 1» تنشر شرح «طرق حل المشكلات» من منهج رابعة ابتدائى

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

التصريح بدفن زوجين لقيا مصرعهما بحادث سير بطريق الدائري بالمحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسير أبوهواش

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟