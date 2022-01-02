«شبورة ورياح وأمطار».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة من عدم الاستقرار تستمر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، فيما يكون شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء، بينما يكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانٍ لها، أن هناك شبورة مائية بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، واستمرت حتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري، كما أنه من المتوقع اليوم، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، كما أنه من المتوقع سقوط هذه الأمطار على مدن القناة والقاهرة الكبرى بنسبة أقل.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم الأحد كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الكبرى (17) - والصغرى (11).

- السواحل الشمالية: الكبرى (17) - والصغرى (12).

- جنوب سيناء: الكبرى (21) - والصغرى (15).

- شمال الصعيد: الكبرى (17) - والصغرى (8).

- جنوب الصعيد: الكبرى (21) - والصغرى (11).

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الإثنين من المتوقع أن يبدأ بشبورة بعد الساعة الثانية عشر صباحًا، محذرة من القيادة سريعًا على الطرق السريعة، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر، كما أكدت نشاط الرياح المحملة بالأتربة غدًا.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة غد الإثنين كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الكبرى (18)- والصغرى (10).

- السواحل الشمالية: الكبرى (18)- والصغرى (11).

- جنوب سيناء: الكبرى (21)- والصغرى (14).

- شمال الصعيد: الكبرى (18)- والصغرى (8).

- جنوب الصعيد: الكبرى (21)- والصغرى (10).

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة الثلاثاء المقبل، من المتوقع أن تكون كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: الكبرى (17)- والصغرى (11).

- السواحل الشمالية: الكبرى (17)- والصغرى (12).

- جنوب سيناء: الكبرى (21)- والصغرى (14).

- شمال الصعيد: الكبرى (18)- والصغرى (8).

- جنوب الصعيد: الكبرى (22)- والصغرى (10).