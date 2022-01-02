الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الضاني» بـ140 جنيها.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

لحوم
لحوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق ولدى الجزارين، حيث تراوح سعر اللحم الضأن بين ١٤٠ -١٦٥ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الكبدة الضأن بين ١٤٠-١٧٠ جنيها للكيلو، في حين تراوح  سعر اللحم الجملى بين ١١٠-١٣٠ جنيها للكيلو

وتراوح سعر اللحم الكندوز بين ١٤٠-١٦٥ جنيها للكيلو بينما تراوح سعر كباب الحلة من ١٤٠-١٦٠ جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكبدة الكندوز بين ١٤٥-١٧٠ جنيها للكيلو، في حين تراوح سعر اللحم المفروم من ١٣٠  - ١٥٠  جنيها  للكيلو

وبلغ سعر الكبدة البلدى نحو ١٣٠  جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكلاوى والقلب من ١٤٠-١٦٠ جنيها للكيلو، وبلغ  سعر السجق البلدى نحو ١٢٠-١٣٠ جنيها للكيلو، وقد تراوح سعر الاستيك والبفتيك من ١٣٠-١٦٠ جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر الموزة الكندوز من ١٤٠-١٦٠ جنيها، في حين تراوح سعر عرق التربيانكو بين ١٤٠-١٦٠ جنيها للكيلو.

وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه قد قامت إدارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن في المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل.

وأظهرت التقرير أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية  قد بلغت 3997 رأس من الماشية داخل هذه المجازر فيما بلغت إجمالي المذبوحات من الطيور 200700 طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية التفتيش على اللحوم في المحافظات.

الضأن العدل جنيه للكيلو والجملي ب110 أسعار اللحوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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