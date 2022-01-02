ننشر أقوال ضحايا عصابة استغلال الفتيات القاصرات في الجنس بالقاهرة

حصلت "الدستور" على أقوال الشهود في اتهام، سيدة وعامل بالاتجار بالبشر واستغلال الفتيات القاصرات في الجنس بمحافظة القاهرة.

أقوال الفتاة القاصر

جاء بأقوال "س. ج" 17 سنة أنه نظرا لظروف معيشتهم المتردية وسوء حالتهم الاجتماعية والمادية تركت مسكنهم بحثًا عن فرصة عمل فتقابلت مع المتهمة الأولى التي أوهمتهما بسهولة تدبير فرصة عمل لها فآواتها واستقبلتها ثلاثة أيام ثم التقطت لها عدة صور فوتوغرافية محرضة إياها على ممارسة الدعارة مع شخص أجنبي مقابل مبلغ نقدي في الليلة الواحدة فتوالت في إغوائها بالنفع الذي يعود عليها.

وأضافت أنه وحال ذلك اصطحبتها رفقة المتهم الثاني بسيارتهما لممارسة الدعارة.

كما جاء بأقوال "ح. ص" - ربة منزل بذات ما شهدت به سالفتها.

وأضافت أنها تلقت اتصال هاتفي من الشاهدة الثالثة تخبرها بقيام المتهم الأول بإغواء نجلتها لممارسة الدعارة مع شخص أجنبي نظير مبلغ نقدي وحينها هرعت لمكان تواجد نجلتها وطلبت من المتهمة الأولي تسليم نجلتها إلا أنها اصطحبتها رفقة المتهم الثاني هاربين بسيارتهما من مكان الواقعة.

كما جاء بأقوال "هـ. ج" 50 سنة، ربة منزل - بذات ما شهد به سالفيه.

وأضافت أنها استمعت وأبصرت المتهمة الأولي وهي تبلغ المجني عليها برغبة شخص أجنبي للممارسة الدعارة معها فهرعت لأخبار الشاهدة الثانية.

كانت أحالت النيابة العامة، سيدة وعامل للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات القاصرات في الجنس بمحافظة القاهرة.

وجاء فى قرار الاحالة أن النيابة العامة تتهم "هـ. س" 33 سنة، عاملة و"ف. س" عامل، أنه في شهر يونيو عام 2021 بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة المتهمان الأول والثانى، ارتكبا جريمة إتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص حي المجني عليها "س.ج" بأن استقبلتها المتهمة الأول بمكان حدوث الواقعة عقب إيهامها بتوفير فرصة عمل مبدية بأسرارها نوايا الشيطانية؛ قاصدة باستغلالها في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي بأن اصطحبتها رفقة المتهم الثاني لراغب المتعة لتسهيل ممارسة الدعارة معه مقابل تحصلها على مقابل نقدي حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز الـ18 سنة ميلادية.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمان استغلا المجني عليها سالفة الذكر جنسيًا قاصدين ممارستها للدعارة حال كونها طفل لم تتجاوز الثماني عشر سنة ميلادية.

وأشار قرار الإحالة إلى أنهما حرضا واستدرجا المجني عليها وهي لم تتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية على ممارسة الدعارة بغير تمييز.