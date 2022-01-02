أسعار الفاكهة اليوم الأحد في مصر

استقرت أسعار الفاكهة اليوم الأحد، لدى تجار الجملة بسوق العبور، ولم تشهد إلا بعض التغييرات الطفيفة، وتقدم “الدستور” عبر السطور التالية أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور.

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

تراوحت أسعار برتقال بلدي من 2 : 3 جنيهًا للكيلو (قفص).

سجلت أسعار البرتقال السكري 2 : 4 جنيهات للكيلو (قفص).

تراوحت أسعار برتقال أبو سرة من 2.5 : 5 جنيهات للكيلو (قفص - كرتونة).

تراوحت أسعار اليوسفي من 2.5 : 4.5 جنيهات للكيلو (قفص).

سجل سعر النارنج نحو 2.5 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر عنب كرمسن من 17 : 25 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر العنب المستورد الأسود نحو 20 جنيهًا

وتراوح سعر عنب رومي أحمر من 6 : 9 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

تراوحت أسعار جريب فروت من 3 : 6 جنيهات للكيلو (قفص).

كما تراوح سعر الفراولة من 8 : 12 جنيهًا.

وتراوح سعر الكنتالوب من 4 : 7 جنيهات للكيلو (قفص – كرتونة).

وتراوح سعر الكاكا من 17 : 25 جنيهًا للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

وتراوح سعر المانجو كيت من 15 : 25 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر البطيخ (2) من 21 : 28 جنيهًا للواحدة وزن من (6: 8 كجم).

تراوح سعر البطيخ (3) من 12 : 18 جنيهًا للواحدة وزن من (4: 6 كجم).

الخوخ المستورد تراوح بين 15 : 20 جنيهًا للكيلو (قفص - تكنا بلاستيك).

وسجل سعر البرقوق المستورد سجل نحو 22 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).

وتراوح سعر ليمون حلو من 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

وتراوح سعر ليمون بلدي من 5 : 8 جنيهات للكيلو (قفص – شوال).

وصل سعر ليمون أضاليا إلى 4 جنيهات للكيلو.

تراوحت أسعار تفاح (أمريكي إيطالي) من 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وتراوح سعر تفاح جولدن من 17 : 19 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وتراوح سعر تفاح سوري لبناني من 12 : 18 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

بينما سجل سعر بلح سيوي 20 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر تين برشومي من 5 : 13 جنيهًا للكيلو.

كما وصل سعر الجوافة من 4 : 7 جنيهات للكيلو ( قفص - كرتونة).

تراوح سعر الرمان من 6 : 9 جنيهات للكيلو قفص - تكنا بلاستيك.

وسجل سعر الحرنكش سجل نحو 11 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الكمثرى المستوردة سجل نحو 25 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الأناناس سجل نحو 35 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر نبق سجل نحو 11 جنيهًا بالوزن.

تراوح سعر الدوم من 20 : 40 جنيهًا.

في حين تراوح سعر قشطة بلدي من 17 : 23 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

تراوح سعر قشطة عبد الرازق من 25 : 65 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وسجل سعر الكيوي 26 جنيهًا للكيلو (كرتونة).

وسجل سعر الأفوكادو 45 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر جنزبيل 40 جنيهًا للكيلو (قفص).

وفيما يتعلق بأسعار الموز فجاءت كالتالي:

سجل سعر موز بلدي من 5 : 9 جنيهًا للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز وليم من 7 : 10 جنيهًا للكيلو (سباطة).

سجل سعر موز مستورد من 20 : 30 جنيهًا للكيلو (سباطة).

وسجل سعر موز مغربي من 7 : 10 جنيهًا للكيلو (سباطة).

وسجل سعر موز بيكو من 8 : 12 جنيهًا للكيلو (سباطة).