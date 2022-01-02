الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

5500 طالب يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ«آداب طنطا»

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب بجامعة طنطا، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة سير انتظام  لجان الامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2022-2021 م و رافقه خلال الجولة التفقدية الدكتور أحمد عبادة العربي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ابراهيم طلبة سلكها وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  والدكتور عادل احمد زين العابدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأعضاء كنترول الفرقة الرابعة انتظام وانتساب، والدكتور محمد جمال قناوى أمين عام الكلية.

و أشاد عميد الكلية بالاجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل لجان الامتحانات، لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" وذلك  للحفاظ على صحة وسلامة جميع الطلاب وأعضاء الكنترولات وجميع المراقبين والملاحظين داخل اللجان  بالكلية

 كما شدد الدكتور ممدوح المصري، على بذل المزيد من الجهد فى التعقيم والتطهير داخل المدرجات والقاعات والطرقات التى تعقد فيها الامتحانات وتشديد الإجراءات الاحترازية عند دخول الطلاب لبوابات الكلية، وقياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية.

-  تشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية

وكشف أن الكلية شكلت لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية بالكلية، بشكل يومي من أجل سرعة حل مشاكل قد تحدث أثناء انعقاد الامتحانات .
فيما قال الدكتور أحمد عبادة العربي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن عدد الطلاب الفرقة الرابعة انتظام صباحى 2875 طالبا وطالبة موزعين على 142 لجنة،  وأن عدد الطلاب بالفرقة الرابعة انتظام وانتساب مسائي 2715 طالبا وطالبة موزعين على 137 لجنة.

ووجه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، رسالة لجميع الطلاب بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .

الكونفيدرالية الأفريقية طالبا يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الاول بآداب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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