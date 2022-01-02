«الحياة دراما» تحتفى بذكرى رحيل وحيد حامد

تحتفي قناة «الحياة دراما» بذكرى الرحيل الأولى لواحد من أهم صناع الدراما المصرية عبر تاريخها الطويل والممتد، الكاتب الكبير وحيد حامد.

وتعرض القناة مجموعة من أهم الأعمال التي كتبها، وصنع بها شخصيات من لحم ودم، وعالمًا خاصًا، وبصمة مميزة، وخليطًا ممتعًا من التراجيديا والكوميديا، وقدم بها الواقع المصري في أكثر صوره صدقًا ووضوحًا.

وبدأت «الحياة دراما» احتفاءها بالكاتب الكبير من العاشرة مساء السبت، حيث عرضت له فيلم «التخشيبة» بطولة النجم أحمد زكي ونبيلة عبيد.

وفي يوم الذكرى نفسه، الأحد 2 يناير، تُعرض له أربعة أفلام تبدأها الساعة 4 عصرًا بفيلم «اللعب مع الكبار» عادل إمام وعايدة رياض، ثم «طيور الظلام» لعادل إمام ويسرا 6 مساء، و«الإنسان يعيش مرة واحدة» لعادل إمام ويسرا 8 مساء، ثم «الراقصة والسياسي» لنبيلة عبيد وصلاح قابيل 10 مساء.

كما يحتفي عدد آخر من القنوات بالذكرى، حيث تعرض DMC «الإرهاب والكباب»، وCBC «طيور الظلام»، و«الحياة» تعرض «النوم في العسل»، وON «التخشيبة».