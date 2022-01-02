الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«النقض» تنظر طعن المتهمين بقضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة

محكمة النقض
محكمة النقض

تنظر محكمة النقض اليوم الأحد، نظر طعن المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.

وكانت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عاقبت 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، بالإعدام شنقاً وإلزامهم بالمصروفات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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