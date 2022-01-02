«النقض» تنظر طعن المتهمين بقضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة

تنظر محكمة النقض اليوم الأحد، نظر طعن المتهمين في قضية الهجوم الإرهابي على فندق الأهرامات الثلاثة، على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.

وكانت الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عاقبت 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة"، بالإعدام شنقاً وإلزامهم بالمصروفات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.