«المرور» تتابع أحوال الطرق بغرف العمليات لاستقبال الاستغاثات من آثار الأمطار

تواصل الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الأحد، رفع حالة الطوارئ في غرفة عملياتها لاستقبال الاستغاثات من مختلف الأنحاء ومواجهة آثار الأمطار المتوقعة من هيئة الأرصاد الجوية وكذلك سوء الطقس والأتربة والرياح الشديدة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق.

كما تجري مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.