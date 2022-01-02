الأحد 02 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عصابة استغلت الفتيات القاصرات في الجنس للجنايات

ضبط عصابة
ضبط عصابة

أحالت النيابة العامة، سيدة وعامل للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات القاصرات في الجنس بمحافظة القاهرة.

حملت القضية رقم 13123 لسنة 2021 جنايات البساتين والمقيدة برقم 1744 لسنة 2021.

وجاء فى قرار الاحالة أن النيابة العامة تتهم "هـ. س" 33 سنة، عاملة و "ف. س" عامل، أنه في شهر يونيو عام 2021 بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة المتهمان الأول والثانى، ارتكبا جريمة إتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص حي  المجني عليها "س.ج" بأن استقبلتها المتهمة الأول بمكان حدوث الواقعة عقب إيهامها بتوفير فرصة عمل مبدية بأسرارها نوايا الشيطانية؛ قاصدة باستغلالها في أعمال الدعارة والاستغلال الجنسي بأن اصطحبتها رفقة المتهم الثاني لراغب المتعة لتسهيل ممارسة الدعارة معه مقابل تحصلها على مقابل نقدي حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز الـ18 سنة ميلادية.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمان استغلا المجني عليها سالفة الذكر جنسيًا قاصدين ممارستها للدعارة حال كونها طفل لم تتجاوز الثماني عشر سنة ميلادية.

وأشار قرار الإحالة إلى أنهما حرضا واستدرجا المجني عليها وهي لم تتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميلادية على ممارسة الدعارة بغير تمييز.

إحالة عصابة استغلال الفتيات القاصرات الجنس الجنايات

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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إحالة عصابة استغلت الفتيات القاصرات في الجنس للجنايات

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