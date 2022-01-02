بعد يوم هدنة.. سقوط أمطار متوسطة على محافظة الإسكندرية

واصلت الأمطار اجتياح محافظة الإسكندرية، مرة أخرى، بعد هدنة استمرت ليوم واحد، شهدت خلالها المدينة الساحلية طقس معتدل مشرق على جميع الأنحاء.

وتعرضت الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، لسقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق متفرقة تزامنًا مع نوة رأس السنة، ووفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على عدة محافظات.

أمطار غزيره على الإسكندرية

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بسيارات شفط مياه الأمطار والبدالات، للتعامل مع أي تجمعات او تراكمات لمياه الأمطار والعمل على حل أي مشكلات طارئة.

ومن جانبه كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتواجد الميداني على مدار 24 ساعة خلال موجة الطقس السيئ، ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخاصة بالتعامل مع تداعيات النوة، وذلك لعدم تراكم مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية في الشارع السكندري.

أمطار غزيره على الإسكندرية

فيما أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، أنه جميع معدات ورجال الشركة في تمركزات ثابتة منذ يوم الإثنين الماضي لمواجهة تداعيات النوة، مشيرًا إلى أنه يتواجد في شوارع الإسكندرية أكثر من 100 سيارة شفط المياه، و30 بدال للعمل على حل أي أزمة تسببها الأمطار.

وأشار رئيس صرف صحي الإسكندرية على استمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة علي مدار 24 ساعة للعمل علي الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها واستمرار أعمال تطهير البيارات والمصارف على مدار الساعة ومتابعة مناسيبها، وأنه يتم التنسيق مع غرف عمليات المحافظة والنجدة للعمل علي الشكاوي فور ورودها.