استئناف الحركة الملاحية فى ميناء نويبع البحرى بعد تحسن الطقس

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء نويبع البحري صباح اليوم الأحد، بعد تحسن الأحوال الجوية، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر.

كانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، التي بلغت من 30 إلى 35 عقدة، واتجاه الرياح جنوبية شرقية والضغط الجوي 1002 وحالة البحر مضطربة، وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم، رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.