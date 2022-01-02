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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم الأحد 2-1-2022

دولار امريكي
دولار امريكي

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية، استقرارا ملحوظا خلال فترة التعاملات فى أول أيام عمل فروع البنوك فى مصر، اليوم الأحد، حيث بلغ 15.71 جنبه ، وهو نفس معدل أسعار الصرف فى نهاية التعاملات قبل إجازة البنوك الأسبوعية، وذلك فى ظل إهتمام الحكومة والبنك المركزي المصري بالحفاظ على معدل سعر صرف الدولار لتحقيق التوازن في السوق المصرفي سواء في فروع البنوك أو شركات الصرافة، خاصة مع ارتباط سعر الدولار بأسعار مختلف السلع والمنتجات بالأسواق.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

بالإضافة إلى ما سبق، أظهرت التعاملات خلال أول أيام العمل الرسمية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك الحكومية والاستثمارية، نظراً لقيام مختلف فروع البنوك بالمحافظات بتوفير كميات الدولار اللازمة لتصريف حاجة العملاء ومنهم رجال الأعمال والمستثمرين والشركات المختلفة، وأيضا استمرار تدفقات العملة الأجنبية من المصريين بالخارج مما ساهم في إستقرار سعر الدولار.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه الأحد، عند مستوى 15.66 جنيه للشراء،  و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال فترة التعاملات.


سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري
كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.76 جنيه  للبيع خلال التعاملات اليوم.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.76 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

أيضا كشف تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى  15.66 جنيه للشراء بينما سجل 15.67 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

واوضحت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كذلك بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري، اليوم،  15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء 15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات الأحد.

 

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

وايضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.66 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك بلوم

وفي الختام، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15.66 والبيع عند 15.76 خلال التعاملات الأحد، في بنك بلوم.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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