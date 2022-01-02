الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طبيبة تحدد فائدة الطعام وفقا للونه

فوائد الطعام
فوائد الطعام

قالت الطبيبة أليونا غلوشاكوفا، إن بعض المواد الغذائية يمكن أن تساعد الإنسان، في الحفاظ على مناعة عالية في فترة الشتاء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية  الفرنسية ، وفقا لها، يشير لون الفاكهة والخضروات في بعض الأحيان، إلى المواد المفيدة للجسم التي تحتويها.

وأضافت الخبيرة: "على سبيل المثال، يعني اللون الأحمر وجود اللايكوبين الذي يعمل كمضاد للأكسدة، أي أنه يمنع الالتهابات في الجسم: وهو موجود في البطيخ الأحمر والطماطم والعنبية حادة الخباء (Cranberry)‏ والجريب فروت الأحمر، والبنجر والفجل".

يشير اللون البرتقالي، إلى وجود كمية عالية من فيتامينات A و C. وهي موجود بكثرة في الجزر والبرتقال والمانجو والبطاطا الحلوة والفلفل البرتقالي والمشمش.

وتتميز باللون الأصفر، الخضار والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامينات A و B: الطماطم الصفراء والفلفل الأصفر والليمون والأناناس.

أما اللون الأخضر- على سبيل المثال، في البروكلي والأفوكادو، و التفاح و الخيار، و الكيوي - فيعني وجود اللوتين و الحديد، و الكالسيوم و حمض الفوليك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية  الفرنسية ، قالت الطبيبة: "تحتوي المنتجات ذات اللون الأزرق و الأرجواني على مادة البوليفينول والفلافونويد الحيوي، والتي تزيد من مقاومة الجسم للتأثيرات البيئية الضارة، و تقوي الأوعية الدموية، وتقلل من الإثارة العاطفية، و تحسن النوم و المزاج و الذاكرة. و هي موجودة بكثرة في العنبية (Vaccinium) و

العنبية الآسية، وا لتوت، و الملفوف البنفسجي، و التين، و البصل الأحمر البنفسجي".

وتابعت الطبيبة: "لكن يجب أن نتذكر أن المناعة القوية تتوفر ليس فقط بواسطة النظام الغذائي المتوازن و الغني بالفيتامينات، بل ومن خلال وضع نظام عمل وراحة صحيح، و كذلك نمط الحياة الصحي بشكل عام".

طعام لون طبيب طبيبة الطعام حدد فائدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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