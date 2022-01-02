طبيبة تحدد فائدة الطعام وفقا للونه

قالت الطبيبة أليونا غلوشاكوفا، إن بعض المواد الغذائية يمكن أن تساعد الإنسان، في الحفاظ على مناعة عالية في فترة الشتاء.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، وفقا لها، يشير لون الفاكهة والخضروات في بعض الأحيان، إلى المواد المفيدة للجسم التي تحتويها.

وأضافت الخبيرة: "على سبيل المثال، يعني اللون الأحمر وجود اللايكوبين الذي يعمل كمضاد للأكسدة، أي أنه يمنع الالتهابات في الجسم: وهو موجود في البطيخ الأحمر والطماطم والعنبية حادة الخباء (Cranberry)‏ والجريب فروت الأحمر، والبنجر والفجل".

يشير اللون البرتقالي، إلى وجود كمية عالية من فيتامينات A و C. وهي موجود بكثرة في الجزر والبرتقال والمانجو والبطاطا الحلوة والفلفل البرتقالي والمشمش.

وتتميز باللون الأصفر، الخضار والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامينات A و B: الطماطم الصفراء والفلفل الأصفر والليمون والأناناس.

أما اللون الأخضر- على سبيل المثال، في البروكلي والأفوكادو، و التفاح و الخيار، و الكيوي - فيعني وجود اللوتين و الحديد، و الكالسيوم و حمض الفوليك.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الأخبارية الفرنسية ، قالت الطبيبة: "تحتوي المنتجات ذات اللون الأزرق و الأرجواني على مادة البوليفينول والفلافونويد الحيوي، والتي تزيد من مقاومة الجسم للتأثيرات البيئية الضارة، و تقوي الأوعية الدموية، وتقلل من الإثارة العاطفية، و تحسن النوم و المزاج و الذاكرة. و هي موجودة بكثرة في العنبية (Vaccinium) و

العنبية الآسية، وا لتوت، و الملفوف البنفسجي، و التين، و البصل الأحمر البنفسجي".

وتابعت الطبيبة: "لكن يجب أن نتذكر أن المناعة القوية تتوفر ليس فقط بواسطة النظام الغذائي المتوازن و الغني بالفيتامينات، بل ومن خلال وضع نظام عمل وراحة صحيح، و كذلك نمط الحياة الصحي بشكل عام".