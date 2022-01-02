الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين: 191 إصابة جديدة بكورونا

الصين
الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، تسجيل 191 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا أمس السبت، انخفاضا من 231 إصابة في اليوم السابق.
 

وقالت اللجنة في بيان إن 131 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 175 قبل يوم. 

 

وكانت معظم الإصابات الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد والذي تخضع عاصمته شيان لإغلاق في محاولة للسيطرة على انتشار المرض.
 

وسجلت الصين أيضا 52 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعا من 38 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.
 

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636. وسجل بر‭ ‬الصين الرئيسي حتى يوم السبت 102505 إصابات مؤكدة.

وعلى صعيد آخر، تفرض الصين عقوبات على الأشخاص، الذين يتهربون من أحدث إغلاق ضد فيروس كورونا، في مدينة شيان، فيما حثت مسئولة بارزة المواطنين على اتخاذ "خطوات قوية" للحد من التفشي بالمدينة الواقعة وسط البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها 13 مليون نسمة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن نائبة رئيس الوزراء، سون شونلان، قولها إن السلطات المحلية يتعين أن تتبنى إجراءات "مستهدفة وقوية" أكثر، وتحسن من المراقبة في الحجر الصحي، طبقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، مساء أمس. 

وحثت سون، وهي المرأة الوحيدة في المكتب السياسي، المكون من 25 عضوًا، بالحزب الشيوعي الحاكم، أيضًا، الحكومة على تعزيز جهود تعقب المنتهكين للقواعد.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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