مخاوف من مصرع ثلاثة أشخاص فى حريق غابات بولاية كولورادو الأمريكية

قالت السلطات إن ثلاثة أشخاص فقدوا وثمة مخاوف من أنهم لقوا حتفهم بعد حريق غابات أججته الرياح في بلدتين بمقاطعة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية مما أدى إلى إجلاء الآلاف وتدمير ما يقرب من ألف منزل.



حسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الأخبارية الفرنسية، وقال المسؤولون في بادئ الأمر إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مفقودين في أعقاب حريق الغابات نادر الحدوث الذي اندلع صباح الخميس في الضواحي الشمالية لمنطقة دنفر عاصمة الولاية.



ودفعت الرياح التي تجاوزت سرعتها 160 كيلومترا في الساعة ألسنة اللهب شرقا إلى مدينتي سوبريور و لويزفيل مما أدى إلى إخلاء منطقتين.



و قال المسؤولون إن النيران التهمت ستة آلاف فدان في غضون ساعتين تقريبا.



و قال جو بيلي قائد شرطة مقاطعة بولدر إن الأشخاص الثلاثة المفقودين و الذين رفض الكشف عن هويتهم كانوا يعيشون جميعا في منازل التهمتها النيران.



و أضاف بيلي في إفادة صحفية أن النيران التهمت 991 منزلا في سوبريور و لويزفيل و مناطق أخرى من المقاطعة، مما يجعلها أكثر حرائق الغابات تدميرا في تاريخ الولاية من حيث الدمار الذي لحق بالمنازل.



و قال المسؤولون في البداية إن الشرارات الناجمة عن خطوط كهرباء أطاحت بها الرياح ربما تكون السبب في اندلاع الحريق لكن الفحص الذي أجرته شركة المرافق لم يجد خطوطا تالفة أو اقتلعت من مكانها بالقرب من المكان الذي يعتقد أنه اندلع منه الحريق.



وقال بيلي إن المحققين يسلكون جميع السبل لتحديد سبب اندلاع الحريق.



وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن مكان الحادث كارثة وطنية مما يسمح بتقديم أموال اتحادية لمساعدة المتضررين و الشركات في جهود التعافي.