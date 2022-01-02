فرنسا تقلص مدة العزل للمصابين بكورونا من 10 إلى 7 أيام

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران، اليوم الأحد، إن فترة العزل للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل وأثبتت الفحوصات إصابتهم بكوفيد-19 ستنخفض من عشرة إلى سبعة أيام.



وحذت السلطات الفرنسية حذو دول أخرى، مثل الولايات المتحدة التي قلصت فترة العزل لمنع حدوث تعطل في مجال الصناعة بسبب نقص العمالة.



وقال "فيران"، لصحيفة لو جورنال دو ديمانش: "يمكن رفع مدة العزل بعد خمسة أيام في حال جاءت نتائج الاختبارات سلبية، وسيتعين على من لم يتم تطعيمهم عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام مع إمكانية الخروج من العزل بعد سبعة أيام بموجب نفس الشروط".



وأضاف أن سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا شديدة العدوى بحيث أنه لا يمكن إيقافها ما لم يتم إعادة فرض "إغلاق صارم".



وأصبحت فرنسا سادس بلد في العالم يسجل أكثر من عشرة ملايين إصابة بكوفيد-19 منذ‭‭ ‬‬بدء الجائحة، وذلك بحسب بيانات رسمية نشرت السبت.

و في سياق متصل، اتخذت فرنسا إجراءات جديدة لمواجهة طفرة الإصابات بكورونا، بينها إلزامية الكمامة في وسائل النقل للأطفال من سن 6 أعوام فما فوق، ومنع بيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات في النقل العام.

وسيتوجب على الأطفال الذين يبلغ عمرهم 6 أعوام وما فوق ارتداء الكمامة بشكل إلزامي اعتبارًا من يوم الإثنين في وسائل النقل والسفن والطائرات وسيارات الأجرة ومحطات وسائل النقل العام والقطارات، وفق مرسوم نشر السبت في الجريدة الرسمية.

واعتبارًا من يوم الإثنين "وحتى 23 يناير 2022، سيمنع بيع وخدمة استهلاك الأطعمة والمشروبات خلال الرحلات" مع استثناء المطاعم الموجودة داخل السفن من الإجراء الجديد.

لكن متحدثا باسم وزارة النقل أوضح أن "الإجراء سيطبق في الرحلات الطويلة مع تمييز كل حالة على حدة، وخصوصًا بالنسبة إلى الأطفال، وبهدف السماح للأفراد بشرب الماء".

وأعلنت العديد من المناطق والمدن مثل باريس ومحيطها ومدينة ليون إعادة فرض إلزامية الكمامة اعتبارًا من الجمعة 31 ديسمبر 2021.