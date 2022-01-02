العراق.. أكثر من 31.5 ألف حريق خلال 2021

أعلن الدفاع المدني العراقي إحصائيات الحرائق التي تم إخمادها في عموم المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان خلال عام 2021.

وشملت تلك الاحصائيات حوادث الحريق التي اندلعت داخل مبان حكومة وتجارية ومصانع ومخازن ودور سكنية وأراض زراعية وغيرها.

وأشارت المديرية إلى أن مجموع الحوادث بلغت 31533 حريقا خلال عام 2021، تصدرت بغداد بقية المحافظات بعدد حوادث الحريق المسجلة، وفقا لبيان الدفاع المدني.

وأحصت مديرية الدفاع المدني عدد حوادث الحريق في القطاع الحكومي بـ 6189 حادث حريق، فيما بلغت الحرائق في القطاع المختلط 293 حادثا، أما القطاع الخاص فقد بلغت 25051 حريقا .

وأشارت إلى أن "أسباب حوادث الحريق توزعت بين التماس الكهربائي، وعبث الأطفال، والإهمال، وأعقاب السجائر، وكذلك الحوادث المتعمدة وتسرب الوقود والغاز، بالإضافة إلى النزاعات العشائرية وأخرى".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية،الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، أنها سجلت 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 238 شخصًا للشفاء.

وأضاف البيان، أن حالات الوفاة الجديدة بكورونا، بلغت 5 حالات في عموم محافظات البلاد"، لافتًا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة، بلغ عددهم 8475 شخصًا".

وسجل العراق أمس، 304 إصابات بكورونا قابلتها 4 حالات وفاة فقط.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.