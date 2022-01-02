وسائل إعلام: الولايات المتحدة والناتو سيتعرضان لكارثة كبيرة إن هاجما روسيا

أكدت وسائل إعلام صينية أن واشنطن والناتو سيتعرضان لكارثة كبيرة إن أقدما على مهاجمة روسيا بمقاتلات "F-35"، بفضل أنظمة الدفاع الجوي الروسية S-300PM-2 المنصوبة في القرم.

ووفقا لبوابة الأخبار الصينية Sohu: "تم تجهيز أنظمة الدفاع الجوي الروسية بمحطة رادار متعددة الوظائف ونظام للكشف عن الأهداف الخفية في وتتبعها".

وأضافت: "يمكن لـS-300PM-2 اكتشاف مقاتلات التخفي من الجيل الخامس على مسافة 200 إلى 250 كيلومترا و مهاجمتها".

وتابعت: "بمجرد أن تنتهك طائرات "F-35" الأمريكية المجال الجوي الروسي، سيتم إسقاطها بلا رحمة من قبل هذه المنظومات

وعلى صعيد آخر، رجح مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، بلوغ إصابات متغير "أوميكرون" ذروتها في البلاد، حتى نهاية يناير المقبل.

وقال في مقابلة لقناة "سي بي أن سي": "أعتقد، بالنظر إلى حجم بلدنا وحالة التطعيم غير المتجانسة، أن هذه العملية من المحتمل أن تستغرق أكثر من أسبوعين، وعلى الأرجح بحلول نهاية يناير عام 2022".

وأضاف: "في الآونة الأخيرة، تسارع النمو في عدد حالات الإصابة بـكوفيد في الولايات المتحدة، إذ بلغ متوسط عدد الأمراض خلال أسبوع 280 ألفًا، وفي الأسبوع الذي سبقه 150 ألفًا".

وتابع: "وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يتم تطعيم 61.9% من سكان الولايات المتحدة بشكل كامل ضد فيروس كورونا".

وفقًا لبوابة "وولرد ميتر": "تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث العدد الإجمالي لحالات الإصابة و عدد الوفيات الناجمة عن مضاعفات الإصابة بالمرض".

وأضافت: "في الولايات المتحدة، بلغ إجمالي الإصابات أكثر من 54.7 مليون حالة، وكذلك تم تسجيل أكثر من 844 ألف حالة وفاة، وتعافى أكثر من 41 مليون شخص".