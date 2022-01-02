الأحد 02 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات اليونانية توقف كاتبا تركيّا من أصل أرمنى تمهيدا لترحيله

اليونان
اليونان

أعلنت زوجة كاتب تركي بارز من أصول أرمنية يعيش في اليونان بتصريح إقامة مؤقت منذ فراره من سجن تركي، أن السلطات اليونانية أوقفته تمهيدا لترحيله.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت إيرا تزورو  إن زوجها سيفان نيسانيان وهو عالم لغويات ومدون يبلغ من العمر 66 عاما، أوقف في جزيرة ساموس الخميس بعد أن رفضت السلطات اليونانية تجديد تصريح إقامته.

 

وأضافت أن محكمة في ساموس ستقرر الاثنين ما إذا كان سيرحّل إلى تركيا أو أرمينيا.

 

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن الشرطة اليونانية لم تؤكد هذه المعلومات.

 

وكان نيسانيان أودع السجن في تركيا في 2014 بعدما أدين بتهمة بناء منشآت خلافا للقانون، وهي قضية يؤكد أنها أتت عقابا له على "انتقاداته الصريحة للقيود المفروضة على حرية التعبير في بلده".

 

وفي 2017 هرب من سجنه شديد الحراسة وطلب اللجوء في اليونان.

 

وسبق لهذا الكاتب أن أدين في تركيا بتهمة "التجديف" بعدما نشر في مدوّنة في 2012 مقالة دافع فيها عن فيلم مسيء للنبي محمد أثار احتجاجات غاضبة حول العالم.

 

وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن ثقته بأن متحور "أوميكرون" سيكون الفصل الأخير في تاريخ جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الوباء سيتحول إلى "مرض مستوطن".

 

وقال مخاطبا الطاقم الطبي في مستشفى "سوتيريا" وبحضور وزير الصحة ثانوس بلوريس: "أردت أن أكون معكم اليوم لأشكركم مرة أخرى على هذه الأشهر الـ22 الصعبة للغاية.. أعلم أننا أحيانا نشعر بأننا محاصرون في أسطورة سيزيف (أسطورة يونانية قديمة)، حيث ندفع صخرة إلى قمة الجبل فتتدحرج إلى الأسفل من جديد".

 

وأضاف: "هناك لقاحات في البلاد، 8 من كل 10 بالغين تم تطعيمهم الآن، واهتمت الحكومة بتعزيز نظام الرعاية الصحية، وقريبا جدا سيكون لديها أدوية جديدة لفيروس كورونا، سيتم وصفها للمرضى في الأيام الأولى من تشخيص المرض".

 

وتابع: "هذه الأدوية فعالة أيضا ضد متحور "أوميكرون"، وسنكون من أوائل الدول الأوروبية التي تتلقاها، وبناء على البروتوكولات التي يحددها الخبراء، سنكون قادرين على توفيرها".

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وائل لطفي

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