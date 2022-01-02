وزير الموارد المائية والرى: توشكى مشروع استراتيجى لتنمية مصر

قال وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي إن سر إنجاز مشروع توشكى، هو أن الدولة المصرية اعتبرته مشروعا استراتيجيا لتنمية مصر، لاسيما منطقة جنوب الوادي، إضافة إلى إسهامه في توفير فرص عمل للشباب.



وأشار عبد العاطي - خلال مقابلة خاصة مع برنامج (مساء دي.إم.سي.) المذاع عبر فضائية (دي.ام.سي.) - إلى أن التحديات التى واجهت المشروع أثناء التنفيذ، تمثلت في إنشاء شبكة الكهرباء وسط أراضي توشكى.



ولفت إلى أن مشروع توشكى تكلف - حتى الآن - ما يقرب من 40 مليار جنيه، وذلك منذ عام 1997، مضيفا أن "الدولة تدخلت وأظهرت نتيجة أسعدت كل المصريين".

وفي سياق متصل، أشاد عدد من الخبراء وأساتذة الزراعة فى مصر بمشروعات الاستصلاح الزراعى، التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل أيام، ضمن المشروع القومى «توشكى الخير»، وعلى رأسها أكبر مزرعة للنخيل فى الشرق الأوسط، بما تنتجه من أجود أنواع التمور فى العالم. وشدد الخبراء، فى حديثهم مع «الدستور»، على أن هذه المزرعة تدعم احتلال مصر المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاج التمور، بإنتاجية تصل إلى مليون و٧٠٠ ألف طن سنويًا، على ضوء امتلاكها حوالى ١٥ مليون نخلة.

ورأى الخبراء أن وصول مصر لصدارة العالم فى إنتاج التمور جاء نتيجة جهد كبير للتوسع فى زراعة النخيل بأنواعه المختلفة، خاصة فى مناطق توشكى وواحات الوادى الجديد والساحل الشمالى، بالإضافة إلى تطوير الصناعات القائمة على تلك الزراعة، وهو ما سمح بزيادة الصادرات، بعد الاعتماد على زراعة الأصناف الأكثر جودة وإنتاجية والأعلى سعرًا.

وكشف الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعى فى المركز القومى للبحوث، عن أن مصر تستهدف زراعة ٥ ملايين نخلة، تنتج النخلة الواحدة منها ما بين ٤٠ و٥٠ كيلو من البلح، مؤكدًا أن مصر هى الدولة الأولى فى إنتاج التمور على مستوى العالم.

وأضاف: «كانت المشكلة أننا نزرع وننتج أصناف التمور منخفضة السعر، ولا نزرع النخيل الذى ينتج أصنافًا مرتفعة السعر، ما يقلل من الصادرات، رغم أنه من المفروض أن نكون من أكبر الدول المصدرة للتمور، لأن لدينا تربة صالحة لزراعة التمور فى أماكن مثل الوادى الجديد وتوشكى، لكن حاليًا توجد لدينا أصناف متنوعة من التمور الجيدة للتصدير بأسعار مرتفعة، مصر لديها أراضٍ زراعية شاسعة».

وتابع: «بدأنا فى السنوات الماضية فى خطة التوسع فى زراعة النخيل فى الأراضى الصالحة لذلك فى الوادى الجديد وتوشكى، ما يساعد فى توفير المئات من فرص العمل فى مناطق الزراعة».