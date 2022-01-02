بالأرقام والتواريخ.. تسليم 1370 قطعة أرض إسكان اجتماعى بالعاشر

أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم اليوم الأحد 2 يناير، بدء تسليم 1370 قطعة بمشروع الإسكان الاجتماعي، ويستمر تسليم هذه القطع حتى نهاية شهر يناير، موضحًا أنه سيتم استكمال تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي حتى شهر مارس المقبل 2022.

وأوضح «عمران» أنه سيتم تسليم أرقام القطع من 401 حتى 461 يوم الأحد الموافق 2 يناير 2022، بينما سيتم تسليم أرقام القطع من 1 إلى 100 بالحي رقم 23 بالمجاورة الثانية وذلك يوم الإثنين الموافق 3 يناير، يليها تسليم أرقام من 101 حتى 200 يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير بالحي الـ23 بالمجاور الـ4 ، كما سيتم تسليم أرقام القطع لأراضي الإسكان الاجتماعي من 201 إلى 300 يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022.

وتابع، رئيس الجهاز، أنه يتم استكمال تسليم قطع الأراضي ليوم الإثنين الموافق 10 يناير بأرقام من 301 حتى 400، وأرقام أراضي الإسكان الاجتماعي 401 حتى 500 يوم الثلاثاء الموافق 11 يناير 2022، بينما يتم تسليم أرقام من 501 إلى 600 يوم الاربعاء الموافق 12 يناير 2022، يليها تسليم أرقام الأراضي من 601 إلى 672 يوم الخميس الموافق 13 يناير 2022.

واستكمل المهندس أحمد عمران، أنه يتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي الـ 24 يوم الأحد الموافق 16 يناير من الأرقام من 1 إلى 100، يليها تسليم أرقام من 101 إلى 200 يوم الإثنين الموافق 17 يناير 2022، ثم تسليم أرقام قطع أراضي الإسكان الاجتماعي من 201 حتى 300، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 18 يناير، وتأتي أرقام قطع الأراضي من 301 حتى 400 يوم الأربعاء الموافق 19 يناير، ثم تسليم أرقام من 401 حتى 500 يوم الخميس الموافق 20 يناير.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم تسليم أرقام قطع الأراضي للإسكان الاجتماعي بالعاشر من 501 حتى 600 يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022، يلهيا تسليم أرقام من 601 حتى 637 يوم الإثنين الموافق 24 يناير 2022.