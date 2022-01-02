الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

اليونان.. العثور على غواصة إيطالية اختفت قبل 80 عاما

الغواصة الإيطالية
الغواصة الإيطالية

أكدت مصادر إعلامية أن فريقا من الغواصين اليونانيين عثر على غواصة إيطالية في قاع بحر إيجة، كانت قد اختفت قبل 80 عاما.

ووفقا لموقع "إكسبريس" الذي نشر الخبر: غادرت غواصة "جانتينا" جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحارا وغرقت في يوليو عام 1941 بطوربيد أطلق من الغواصة البريطانية "إتش إم إس توربي.

من جهته، قال أحد أعضاء فريق الغواصين: تاريخ القتال البحري يشبه اللغز، وهذا الاكتشاف جزء من هذا اللغز.. المواجهة المباشرة بين الغواصات هي حدث نادر.

ووجدت "جانتينا" ملاذها الأخير جنوب جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار، حيث تم التعرف على الغواصة باستخدام سجلات مكتب التاريخ البحري لإيطاليا.

وتم إطلاق الغواصة "جانتينا" إيطالية عام 1932 وشاركت في الحرب الأهلية الإسبانية، وفي 5 يونيو 1941 أغرقتها الغواصة البريطانية "توربي" التي أطلقت 6 طوربيدات في وقت واحد عليها.

وتمكن 6 بحارة فقط من النجاة سبحوا إلى جزيرة ميكونوس اليونانية.

 

وعلى صعيد آخر، أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن ثقته بأن متحور "أوميكرون" سيكون الفصل الأخير في تاريخ جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الوباء سيتحول إلى "مرض مستوطن".

 

وقال مخاطبا الطاقم الطبي في مستشفى "سوتيريا" وبحضور وزير الصحة ثانوس بلوريس: "أردت أن أكون معكم اليوم لأشكركم مرة أخرى على هذه الأشهر الـ22 الصعبة للغاية.. أعلم أننا أحيانا نشعر بأننا محاصرون في أسطورة سيزيف (أسطورة يونانية قديمة)، حيث ندفع صخرة إلى قمة الجبل فتتدحرج إلى الأسفل من جديد".

 

وأضاف: "هناك لقاحات في البلاد، 8 من كل 10 بالغين تم تطعيمهم الآن، واهتمت الحكومة بتعزيز نظام الرعاية الصحية، وقريبا جدا سيكون لديها أدوية جديدة لفيروس كورونا، سيتم وصفها للمرضى في الأيام الأولى من تشخيص المرض".

 

وتابع: "هذه الأدوية فعالة أيضا ضد متحور "أوميكرون"، وسنكون من أوائل الدول الأوروبية التي تتلقاها، وبناء على البروتوكولات التي يحددها الخبراء، سنكون قادرين على توفيرها".

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