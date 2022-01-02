فرنسا تفرض الكمامات فى وسائل النقل على الأطفال من سن 6 أعوام

اتخذت فرنسا إجراءات جديدة لمواجهة طفرة الإصابات بكورونا، بينها إلزامية الكمامة في وسائل النقل للأطفال من سن 6 أعوام فما فوق، ومنع بيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات في النقل العام.

وسيتوجب على الأطفال الذين يبلغ عمرهم 6 أعوام وما فوق ارتداء الكمامة بشكل إلزامي اعتبارًا من يوم الإثنين في وسائل النقل والسفن والطائرات وسيارات الأجرة ومحطات وسائل النقل العام والقطارات، وفق مرسوم نشر السبت في الجريدة الرسمية.

واعتبارًا من يوم الإثنين "وحتى 23 يناير 2022 ضمنا، سيمنع بيع وخدمة استهلاك الأطعمة والمشروبات خلال الرحلات" مع استثناء المطاعم الموجودة داخل السفن من الإجراء الجديد.

لكن متحدثا باسم وزارة النقل أوضح أن "الإجراء سيطبق في الرحلات الطويلة مع تمييز كل حالة على حدة، وخصوصًا بالنسبة إلى الأطفال، وبهدف السماح للأفراد بشرب الماء".

وأعلنت العديد من المناطق والمدن مثل باريس ومحيطها ومدينة ليون إعادة فرض إلزامية الكمامة اعتبارًا من الجمعة 31 ديسمبر 2021.

وتسجل فرنسا حاليًا أرقامًا قياسية بالإصابات اليومية بكورونا، حيث وصل عددها يوم أمس الجمعة إلى 232.200.

ولن يتمكن الفرنسيون الذين تزيد أعمارهم على 12 عامًا ولم يتلقوا اللقاح من ممارسة الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم والحانات والمعارض ووسائل النقل العام التي تربط المناطق، ولم يعد إبراز نتيجة سلبية لاختبار "كوفيد-19" كافيًا إلا لدخول مؤسسات الرعاية الصحية.

وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمته الجمعة بمناسبة العام الجديد، من أن "الأسابيع المقبلة ستكون صعبة".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.