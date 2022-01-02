الأحد 02 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان والهند تتبادلان قوائم الأسرى فى إطار الاتفاقيات المبرمة بين البلدين

باكستان والهند تتبادلان
باكستان والهند تتبادلان قوائم الأسرى

تبادلت باكستان والهند قوائم الأسرى لدى كل منهما والمواقع النووية في إطار الاتفاقيات المختلفة المبرمة بين البلدين.


ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، قدمت باكستان قائمة تضم 628 سجينًا هنديًا إلى المفوضية الهندية العليا في إسلام أباد وفقًا لاتفاقية 2008 بشأن الوصول إلى القنصلية.


وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية أن حوالي 51 أسيرا على القائمة هم من المدنيين، في حين أن 577 من الصيادين.


وأفاد بيان الوزارة بأن "الحكومة الهندية قدمت للمفوضية العليا لباكستان في نيودلهي في نفس الوقت على قائمة تضم 355 سجينًا باكستانيًا في الهند من بينهم 282 مدنياً و 73 صياداً".


وأشار التقرير إلى الزعيمين الانفصاليين المخضرمين سيد علي شاه جيلاني ومحمد أشرف سهرائ ، وكلاهما توفيا بسبب مشاكل صحية. كان جيلاني قيد الإقامة الجبرية وقت وفاته وتوفي سهرائي في حجز الشرطة.


كما يشير التقرير إلى الأحداث التي أعقبت وفاة جيلاني، حيث اتهمت أسرته السلطات الهندية بانتزاع جثته بالقوة. ودُفن في مراسم خاضعة لسيطرة مشددة قبل الفجر حيث فرضت السلطات الهندية إغلاقًا على كشمير المحتلة.


وأدى رفض السلطات لجنازة عامة إلى تصعيد التوترات في المنطقة وأدى إلى اشتباكات بين المواطنين الغاضبين والشرطة.

المواطنين صحي سجين انفصال مشاكل صحية اتفاقيات صحيفة وزارة الخارجية شرطة قامة توت إتفاقية الأسرى صعيد المواطن والشرطة الانفصاليين السلطات الهندية الخارجية الباكستانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تحذر المصريين: سيول تضرب عددًا من المحافظات غدًا

عرافة بريطانية تتوقع أحداثا غير عادية فى 2022

«الصحة»: تسجيل 783 إصابة جديدة بكورونا.. و16 حالة وفاة

إغلاق ميناء نويبع البحرى لسوء الأحوال الجوية

ضبط ٨٠ طن كبريت خام مجهولة المصدر فى حملة بالبحيرة

الهند: 2716 إصابة جديدة بكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

هل تطبق مصر المادة 19؟

د.أحمد الخميسى

صحافة المهرجانات

القس ثروت ثابت

ميلاد السيد المسيح والقيم

محمد عبدالعزيز

عصفور من مصر ومشاريع لم تكتمل

علي سعدة

ثروه مصر العقارية إلى أين؟

د. منى حلمى

عام جديد عندما تخلو حقائب النساء من المرآة

مؤمن المحمدي

عباس الإنجليزى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتغرافيا مانعرفه عن أنفسنا (ما نعرفه عن وجوهنا)

صور

رجال الشرطة يساعدون المواطنين لمواجهة الطقس السيئ

مركز الإصلاح والتأهيل بدر

الأمطار تغرق الشوارع

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 85 فلسطينيًا فى مواجهات مع الاحتلال فى برقة بنابلس

رئيس وزراء فلسطين يطالب إسرائيل بالإفراج الفورى عن الأسير أبوهواش

انتهاء جلسة التقييم.. هل ترد إسرائيل على «صواريخ حماس»؟