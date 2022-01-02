الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أحداث دولية مرتقبة فى 2022

عام 2022
عام 2022

رصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أبرز الأحداث المرتقبة في العام الجديد 2022، من بينها قمة المناخ “كوب 27”  الدولية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، بجانب العديد من الفعاليات الدولية.

ومن بين الأحداث المرتقبة في 1 يناير الجاري، تولى فرنسا رئاسة المجلس الأوروبي، كما تدخل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP)، أكبر اتفاقية تجارية حرة في العالم، حيز التنفيذ.

وبجانب هذا سيتم تضبيق الضوابط حدودية كاملة على واردات المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، كما ستتولى ألمانيا رئاسة مجموعة السبع.

 وسلطت الصحيفة الضوء على تنظيم كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون خلال شهري يناير وفبراير، بجانب تنظيم حفل جولدن جلوب، وكان من المقرر أن يبدأ منتدى دافوس الاقتصادي العالمي هذا الشهر ولكن تم تأجيله إلى الصيف بسبب متغير أوميكرون.

كما رصدت الصحيفة اعتزام وكالة ناسا الأمريكية إطلاق رحلة غير مأهولة حول القمر، في فبراير المقبل، كما يشهد الشهر ذاته بداية إنطلاق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

 أما شهر مارس فسيشهد إجراء الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، وكذلك إقامة حفل جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا "، كما يشهد الشهر ذاته حفل توزير جوائز الاوسكار في هوليوود والذي يعد من أبرز الأحداث الفنية عالميا.

وفي شهر أبريل، ستشهد وكالة ناسا إطلاق التلسكوب الفضائي من الجيل التالي SuperBIT، كما تجرى الانتخابات الرئاسية في فرنسا خلال هذا الشهر والتي سيخوضها الرئيس إيمانويل ماكرون.

أما شهر مايو تخطط روسيا لإطلاق مهمة فضائية إلى القمر، كما يشهد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الفلبينية وكذلك الانتخابات الرئاسية في كولومبيا.

فيما يشهد شهر يونيو الانتخابات البرلمانية الفرنسية، وانطلاق بطولة ويمبلدون للتنس، بينما تنطلق بطولة العالم لألعاب القوى في يوليو وكذلك دورة ألعاب الكومنولث.

أما شهر أغسطس سيشهد عقد الانتخابات العامة الكينية، وانطلاق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

أما دورة الألعاب الآسيوية، تنطلق في 11 سبتمبر، وكذلك عقد الانتخابات البرلمانية السويدية.

ومن المتوقع أن يشهد شهر أكتوبر المؤتمر الوطني العشرون للحزب الشيوعي الصيني، حيث يسعى شي جين بينغ لولاية ثالثة كرئيس للبلاد، ويشهد الشهر ذاته الانتخابات الرئاسية والبرلمانية البرازيلية والإعلان عن الفائز بجائزة نوبل للسلام.

أما مصر ستسضيف في نوفمبر 2022 قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ التي تعتبر حدثا عالميا مرتقبا من أجل وضع حد للتغيرات المناخية، ويشهد الشهر ذاته انطلاق بطولة كأس العالم في قطر.

الأداب قمة المناخ كوب 27 مصر فرنسا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة كأس الأمم الأفريقية منتدى دافوس أوميكرون ناسا الأوسكار بافتا كأس العالم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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