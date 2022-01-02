الدفع بـ70 سيارة كسح لشفط مياه الأمطار المتراكمة بشوارع سوهاج

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة كسح مياه الأمطار التي تعرضت لها محافظة سوهاج، وأنه تم الدفع بعدد 70 سيارة كسح لشفط مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع بمختلف مراكز المحافظة.



وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات وفرق المتابعة الميدانية وفرق المناوبات تتابع الموقف أولاً بأول هذا، بالإضافة إلى جاهزية جميع سيارات كسح المياه وعدد 4 سيارة نافوري وسيارتين فاكيوم وعدد 22 باك لودر وعدد 15 مضخة نزح مياه و 10 سيارات مدمجة وعدد 12 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع الطوارئ.



وطالبت مها غازي مديرة إدارة الإعلام، المواطنين بالإبلاغ الفوري عن شكاوى تراكم مياه الأمطار بالشوارع من خلال الخط الساخن 125 من أي هاتف أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشـركة الإلكتروني www.scww.com.eg.



وأكد الكيميائي منصور صابر علي، رئيس قطاع المعامل، أنه يتم متابعة مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة التي تقع على الترع ويتم رفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب.

فيما أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم إعلان حالة الطواري القصوى لمواجهة مياه الأمطار المحتملة، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أي طواري قد تتعرض لها محافظة سوهاج.



وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم تجهيز 70 سيارة كسح وعدد 4 سيارة نافوري وسيارتين فاكيوم وعدد 22 باك لودر وعدد 15 مضخة نزح مياه و 10 سيارات مدمجة وعدد 12 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة بالشوارع.



وأكد رئيس مياه سوهاج، أن قطاع المعامل بالشركة يقوم بمتابعة مآخذ محطات مياه الشرب وخاصة التى تقع على الترع وأنه يتم رفع عينات مياه على مدار الساعة للتأكد من مطابقة مياه المأخذ للمواصفات القياسية لمياه الشرب.