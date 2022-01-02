الأحد 02 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«حارب عصبيتك بالموز».. أطعمة يجب تناولها عند الشعور بالغضب

العصبية
العصبية

هل تشعر دائمًا بالانزعاج أو الغضب، فقد أصبحت العصبية سمة الكثيرين في هذا العصر المليء بالضغوط، ففي بعض الحالات، يحدث التهيج بسبب مواد مثل النيكوتين والكافيين والكحول، فكونك في حالة توتر أو قلق دائم يمكن أن يترك بالتأكيد تأثيرًا سيئًا على مزاجك.

ووفقًا للخبراء بموقع "healthdigezt" الطبي، فهناك بعض الأطعمة يجب عليك تناولها عند الشعور بالعصبية والغضب الزائد عن الحد.

الموز
يساعد تناول الموز، في وضع حد للعصبية الزائدة، حيث أن هذه الفاكهة الاستوائية تساهم في استقرار الحالة المزاجية، والحد من العصبية المفرطة.

زبدة الفول السوداني
تعمل زبدة الفول السوداني على تعزيز طاقتك، وهو ما يجعلك تشعر ببعض الراحة النفسية، خاصة عند تناولها عن العصبية المفرطة أو التعرض للضغوط.

دقيق الشوفان
يقول الأطباء إن الأشخاص الذين يعانون من الانفعال يميلون إلى أن يكونوا ناقصين بشكل خفيف في المغنسيوم، لذا فأن دقيق الشوفان - هذا العلاج الصحي الفائق مليء بالمعادن والتي أهمها المغنسيوم، فهو يساهم في تهدئة الأعصاب بشكل كبير.

المكسرات والبذور
تعتبر فكرة رائعة بالنسبة لك أن تستخدم المكسرات والبذور كإضافات أو وجبات خفيفة، ووفقًا لخبراء التغذية العلاجية، فهي مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية التي يمكن أن تساعد في القضاء على العصبية المفرطة، لذا يوصي الكثير من الخبراء بهذه الدهون الصحية للتعامل مع مشاكل المزاج المختلفة، بدءًا من اكتئاب ما بعد الولادة إلى الاضطراب ثنائي القطب.

الشوكولاته الداكنة
لا شيء يمكن أن يجعل ترويض التهيج أكثر لذة من تناول قطعة صغيرة من الشوكولاتة الداكنة، فمن المعروف أن هذا العلاج يعزز المواد الكيميائية في الدماغ التي تساعد في تحسين  الحالة المزاجية، لذا تأكد من اختيارك للشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على 70 في المائة على الأقل من الكاكاو إذا كنت تريد الانتقال من حالة الانفعال إلى المزاج الجيد.

شوكولاته تحسين الحالة المزاجية التغذية العلاجية اكتئاب ما بعد الولادة اضطراب ثنائي القطب زبدة الفول السودانى الشوكولاتة الداكنة

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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