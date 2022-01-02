محافظ البحيرة: 17 مليون جنيه تكلفة تطوير ميدان جلال قريطم بدمنهور

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار دفع العمل وتطوير كافة الشوارع بمدن ومراكز المحافظة، ووضع خطة ورؤية شاملة لتطويرها وكافة الميادين وإظهار المظهر الحضاري والجمالي والطابع المميز لكل مدينة، والعمل على إحداث نقلة نوعية لتلك الشوارع وتطويرها، وفقًا أحدث النظم العالمية وبما يليق بمحافظة البحيرة المحافظة الكبيرة والعريقة وشعبها العظيم.

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء هشام آمنة لأعمال تطوير ميدان جلال قريطم بدمنهور، حيث تم إعادة تخطيط الميدان والشوارع المحيطة ورفع كفاءتها وتركيب بدورات وأرصفة وإنارة كاملة ورصف الميدان وتشجير وعمل شبكة ري للزراعة، وزيادة صفايات الأمطار، وتركيب مقاعد وأعمدة ديكورية بالميدان.

وأكد محافظ البحيرة، أن أعمال تطوير الميدان تعد ضمن مشروع متكامل لرفع كفاءة وتطوير كامل المنطقة، حيث تشمل ميدان جلال قريطم (دوران الإستاد) والنصب التذكاري المجاور له والمحاور والشوارع المتفرعة منه والمؤدية إليهما بطول ٢.٥ كم بتكلفة ١٧ مليون جنيه، لرفع كفاءة الإنارة والكهرباء والتشجير والرصف ودهان البلدورات وتوسعة الطريق بالميدان لتحقيق السيولة المرورية ووضع أعمدة ديكورية والإضاءة .

كما أكد محافظ البحيرة أن منطقة شبرا بدمنهور تشهد الآن العديد من الأعمال، منها رصف وتطوير منطقة شجرة الدر والأرض العالية بإجمالي مسطح ٢٥ ألف م٢ وبتكلفة ١٥ مليون جنيه، وكذا رصف عدد من الشوارع خلف النادي الاجتماعي بإجمالي مسطح ١٠ آلاف م٢ وبتكلفه ٤.٥ مليون جنيه، وتطوير ورصف الشوارع خلف مديرية ومسجد الأوقاف بمسطح ١٥ ألف م٣ وتكلفة ٥ ملايين جنيه.

وشهد افتتاح ميدان جلال قريطم، اللواء هشام عبد الغني آمنة محافظ البحيرة، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام، وكامل غطاس رئيس مدينة دمنهور، والمهندس فايز الجندي مدير مديرية الطرق، وعدد من القيادات التنفيذية.