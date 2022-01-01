«الزراعة» تكشف أسباب فشل علاج الدواجن بالمضادات الحيوية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أسباب فشل علاج الدواجن بالمضاد الحيوي.

وقال تقرير لوزارة الزراعة إن هناك أسباب متعلقة بالمضاد الحيوي هي تناسب بعض المضادات الحيوية مع أمراض معينة ولا تتأثر الأمراض الأخرى بتلك المادة الفعالة مثل المادة الموجودة في مجموعة البنسيللين لا تؤثر بميكروب الميكروبلازما التي تحتوي على غشاء خلوي فقط، بينما تدمر مادة البنسيللين الجدار الخلوي، كما أن استخدام مضاد حيوي مع أدوية غير متجانسة مع بعض مما يؤثر على نشاط الميكروبات.

وأضاف التقرير أن استعمال مضاد حيوي لا يمكنه الوصول إلى أماكن العدوى في جسم الدواجن تبعًا لخصائص كميائية أو موت أنسجة الدواجن مثل وجود صديد على الرئتين أو الكبد أو القلب يحجز وصول المضاد الحيوي للطائر، وأيضا أن انتهاء صلاحية المضاد الحيوي أو سوء تخزينه يجعله يتحول لمركب كميائي يسمم الدواجن، الغش التجاري للأدوية، وكذلك ارتفاع نسبة ملوحة مياه الشرب مما تؤثر على فاعلية المضاد الحيوي في جسم الطائر، وعدم إعطاء الجرعة المناسبة للدواجن وبتكرار العلاج لمدة معينة.