الأحد 02 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة نقاش للجنايات لاتجاره في الهيروين بالساحل

الهيروين
الهيروين

أحالت النيابة العامة نقاشا إلى محكمة الجنايات، بعد القبض عليه متلبسًا بحيازة كمية من مخدر «الهيروين» بقصد الاتجار فيها بمنطقة الساحل.

كانت البداية أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الساحل لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكن من ضبط عامل، له معلومات جنائية، أثناء استقلاله إحدى السيارات الأجرة، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي).

اعترف المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحالة نقاش الجنايات الاتجار الهيروين الساحل

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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