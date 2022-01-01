إغلاق طريق «الغردقة - رأس غارب» بسبب السيول

أعلنت محافظة البحر الأحمر، منذ قليل، غلق طريق “الغردقة رأس غارب” وكذلك “طريق رأس غارب الشيخ فضل” القادم باتجاه محافظة المنيا إلى البحر الأحمروالعكس، وذلك بعد سقوط سيول بمنطقة الكيلو 50 بطريق "رأس غارب - الشيخ فضل".

وقرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعطيل الدراسة غدًا الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدن الغردقة وراس غارب وسفاجا، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية.

ونشرت مديرية التربية والتعليم منشورًا قالت فيه إنه نظرًا لسوء حالة الطقس تم تعليق الدراسة بمدارس وإدارات الغردقة التعليمية وسفاجا التعليمية بعد موافقة محافظ الإقليم بسبب حالة الطقس وسقوط الأمطار.

وشهدت مدينتي الغردقة وسفاجا سقوط أمطار غزيرة ظهر اليوم السبت، واستمرت لفترة تزيد عن نصف ساعة، وتسببت في إغراق الشوارع.