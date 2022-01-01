الأحد 02 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إغلاق طريق «الغردقة - رأس غارب» بسبب السيول

إغلاق طريق الغردقة
إغلاق طريق الغردقة - رأس غارب

أعلنت محافظة البحر الأحمر، منذ قليل، غلق طريق “الغردقة رأس غارب” وكذلك “طريق رأس غارب الشيخ فضل” القادم باتجاه محافظة المنيا إلى البحر الأحمروالعكس، وذلك بعد سقوط سيول بمنطقة الكيلو 50 بطريق "رأس غارب - الشيخ فضل".

وقرر اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، تعطيل الدراسة غدًا الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بمدن الغردقة وراس غارب وسفاجا، وذلك نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتى تشير إلى تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار النسبى فى الأحوال الجوية.

ونشرت مديرية التربية والتعليم منشورًا قالت فيه إنه نظرًا لسوء حالة الطقس تم تعليق الدراسة بمدارس وإدارات الغردقة التعليمية وسفاجا التعليمية بعد موافقة محافظ الإقليم بسبب حالة الطقس وسقوط الأمطار.

وشهدت مدينتي الغردقة وسفاجا سقوط أمطار غزيرة ظهر اليوم السبت،  واستمرت لفترة تزيد عن نصف ساعة، وتسببت في إغراق الشوارع.

البحر الاحمر ارصاد غلق طرق الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الارصاد حركة الملاحة محافظ البحر الأحمر سقوط الأمطار تعطيل الدراسة مدينة الغردقة طريق رأس غارب الشوارع رفع درجة الاستعداد تعطيل الدراسة غدا هيئة العامة للأرصاد الجوية بسبب الطقس السيء عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

قراءة فى كف 2022

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